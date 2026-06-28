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Esporte

Primeiro mata-mata da Copa do Mundo hoje: onde assistir, horário e escalações

Canadá e África do Sul se enfrentam hoje pelo Mundial. Saiba como assistir ao vivo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 11h18 | Atualizado em 28 jun 2026, 15h56
Dois jogadores de futebol em campo verde. Um loiro de camisa branca tenta bloquear o chute de um jogador negro de camisa vermelha com o número 7, que chuta a bola com o pé direito. Torcida vermelha ao fundo
Fougerolles bem que tentou, mas Canadá foi vencido pela Suíça e terminou em segundo do grupo (Jared C. Tilton/Getty Images)
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O domingo, 28 de junho, será especial para quem não consegue desgrudar os olhos da Copa do Mundo da FIFA 2026. Isso porque acabou a primeira fase, que deu certo alívio para os grandes times, e começou aquela etapa crucial: quem perder, sai. O jogo que abre essa etapa será entre Canadá e África do Sul.

Os sul-africanos chegam ao mata-mata depois de uma classificação inédita. A equipe terminou o Grupo A na segunda colocação, com quatro pontos, e garantiu a vaga ao vencer a Coreia do Sul por 1 a 0, com gol de Thapelo Maseko. Depois de uma estreia pouco convincente contra o México, o time dirigido por Hugo Broos encontrou maior equilíbrio, abandonou parte da postura excessivamente defensiva e passou a explorar melhor as transições pelos lados do campo.

O Canadá também disputa pela primeira vez uma partida eliminatória de Copa do Mundo. Segundo colocado do Grupo B, o anfitrião chega como favorito, mas cercado por problemas físicos. Ismaël Koné está fora depois de sofrer uma fratura na perna, enquanto Stephen Eustáquio, Moïse Bombito e Alphonso Davies estão sendo acompanhados pela comissão técnica. A principal esperança ofensiva permanece Jonathan David, acompanhado pela velocidade de Tajon Buchanan e pela presença de área de Tani Oluwaseyi ou Cyle Larin.

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Como assistir ao jogo entre África do Sul e Canadá hoje?

África do Sul e Canadá vão se enfrentar neste domingo, 28, às 16h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da CazéTV.

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Prováveis escalações:

África do Sul: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Thabo Moloisane e Aubrey Modiba; Teboho Mokoena e Sphephelo Sithole; Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng e Oswin Appollis; Evidence Makgopa. Técnico: Hugo Broos.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius e Richie Laryea; Nathan Saliba e Stephen Eustáquio; Tajon Buchanan, Jonathan David e Liam Millar; Tani Oluwaseyi. Técnico: Jesse Marsch.

Odds para África do Sul x Canadá:

Resultado final

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Betano: África do Sul (5.20) – Empate (3.45) – Canadá (1.75)

Bet365: África do Sul (5.25) – Empate (3.60) – Canadá (1.70)

Como ficaram os jogos do mata-mata

O chaveamento do mata-mata da Copa do Mundo está definido. Com o encerramento da fase de grupos, 32 seleções continuam em busca do sonho do título mundial no torneio co-sediado por México, Canadá e Estados Unidos. O Brasil terá pela frente o Japão na fase de 16 avos de final, em jogo na próxima segunda, 29, às 14h (horário de Brasília), no estádio de Houston, nos EUA.

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A partir deste domingo, 29, todos os jogos serão eliminatórios: perdeu, volta para casa. Em caso de empate no tempo regulamentar, a partida terá uma prorrogação com dois tempos de 15 minutos. Se a igualdade no placar permanecer, a decisão será nos pênaltis em melhor de dez cobranças, cinco para cada equipe, se necessário cobranças alternadas.

A final da Copa do Mundo será realizada no dia 19 de julho, às 16h, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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Confira todos os jogos dos 16 avos de final:

  • Alemanha x Paraguai
  • França x Suécia
  • África do Sul x Canadá
  • Holanda x Marrocos
  • Portugal x Croácia
  • Espanha x Áustria 
  • Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina
  • Bélgica x Senegal
  • Brasil x Japão
  • Costa do Marfim x Noruega
  • México x Equador
  • Inglaterra x RD Congo
  • Argentina x Cabo Verde
  • Austrália x Egito
  • Suíça x Argélia
  • Colômbia x Gana
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TAGS:
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