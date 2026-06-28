Primeiro mata-mata da Copa do Mundo hoje: onde assistir, horário e escalações

O domingo, 28 de junho, será especial para quem não consegue desgrudar os olhos da Copa do Mundo da FIFA 2026. Isso porque acabou a primeira fase, que deu certo alívio para os grandes times, e começou aquela etapa crucial: quem perder, sai. O jogo que abre essa etapa será entre Canadá e África do Sul.

Os sul-africanos chegam ao mata-mata depois de uma classificação inédita. A equipe terminou o Grupo A na segunda colocação, com quatro pontos, e garantiu a vaga ao vencer a Coreia do Sul por 1 a 0, com gol de Thapelo Maseko. Depois de uma estreia pouco convincente contra o México, o time dirigido por Hugo Broos encontrou maior equilíbrio, abandonou parte da postura excessivamente defensiva e passou a explorar melhor as transições pelos lados do campo.

O Canadá também disputa pela primeira vez uma partida eliminatória de Copa do Mundo. Segundo colocado do Grupo B, o anfitrião chega como favorito, mas cercado por problemas físicos. Ismaël Koné está fora depois de sofrer uma fratura na perna, enquanto Stephen Eustáquio, Moïse Bombito e Alphonso Davies estão sendo acompanhados pela comissão técnica. A principal esperança ofensiva permanece Jonathan David, acompanhado pela velocidade de Tajon Buchanan e pela presença de área de Tani Oluwaseyi ou Cyle Larin.

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Como assistir ao jogo entre África do Sul e Canadá hoje?

África do Sul e Canadá vão se enfrentar neste domingo, 28, às 16h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da CazéTV.

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Prováveis escalações:

África do Sul: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Thabo Moloisane e Aubrey Modiba; Teboho Mokoena e Sphephelo Sithole; Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng e Oswin Appollis; Evidence Makgopa. Técnico: Hugo Broos.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius e Richie Laryea; Nathan Saliba e Stephen Eustáquio; Tajon Buchanan, Jonathan David e Liam Millar; Tani Oluwaseyi. Técnico: Jesse Marsch.

Odds para África do Sul x Canadá:

Resultado final

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Betano: África do Sul (5.20) – Empate (3.45) – Canadá (1.75)

Bet365: África do Sul (5.25) – Empate (3.60) – Canadá (1.70)

Como ficaram os jogos do mata-mata

O chaveamento do mata-mata da Copa do Mundo está definido. Com o encerramento da fase de grupos, 32 seleções continuam em busca do sonho do título mundial no torneio co-sediado por México, Canadá e Estados Unidos. O Brasil terá pela frente o Japão na fase de 16 avos de final, em jogo na próxima segunda, 29, às 14h (horário de Brasília), no estádio de Houston, nos EUA.

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A partir deste domingo, 29, todos os jogos serão eliminatórios: perdeu, volta para casa. Em caso de empate no tempo regulamentar, a partida terá uma prorrogação com dois tempos de 15 minutos. Se a igualdade no placar permanecer, a decisão será nos pênaltis em melhor de dez cobranças, cinco para cada equipe, se necessário cobranças alternadas.

A final da Copa do Mundo será realizada no dia 19 de julho, às 16h, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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Confira todos os jogos dos 16 avos de final:

Alemanha x Paraguai

França x Suécia

África do Sul x Canadá

Holanda x Marrocos

Portugal x Croácia

Espanha x Áustria

Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina

Bélgica x Senegal

Brasil x Japão

Costa do Marfim x Noruega

México x Equador

Inglaterra x RD Congo

Argentina x Cabo Verde

Austrália x Egito

Suíça x Argélia

Colômbia x Gana

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