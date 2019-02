Primeiro brasileiro campeão da NBA, Splitter troca de time

O pivô brasileiro Tiago Splitter deixará o San Antonio Spurs depois de cinco temporadas. Primeiro brasileiro a conquistar o título da NBA, no ano passado, ele foi envolvido em uma troca com o Atlanta Hawks. Spliter tinha mais dois anos de contrato, mas a franquia de Texas optou por liberá-lo por questões financeiras: economizará 16,75 milhões de dólares (quase 52 milhões de reais) em salários, que serão assumidos pelos Hawks, o que abrira espaço para a chegada de LaMarcus Aldridge, destaque do Portland Trail Blazers. As informações são do site americano Yahoo.

Leia também:

Leandrinho celebra título da NBA – e LeBron amarga 3º vice

NBA: Golden State vence Cleveland e conquista o título

‘Sou o melhor do mundo’, diz o confiante LeBron James

Ainda não foi informado qual atleta do Atlanta Hawks será envolvido na troca com o brasileiro. Em cinco anos em San Antonio, Splitter disputou duas finais de NBA e venceu a edição de 2014 diante do Miami Heat, de LeBron James. Na última temporada, os Spurs foram eliminados na primeira rodada dos playoffs pelo Los Angeles Clippers. Splitter teve médias de 8.2 pontos, 4.8 rebotes e 1.5 assistências por partida. Neste ano, o brasileiro Leandrinho igualou o feito de Tiago Splitter ao conquistar o título com o Golden State Warriors.

Tiago Splitter, o terceiro na fileira de cima (da esq. para a dir.) participou da visita do San Antonio Spurs à Casa Branca Tiago Splitter, o terceiro na fileira de cima (da esq. para a dir.) participou da visita do San Antonio Spurs à Casa Branca

(Da redação)