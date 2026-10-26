Pós-eleição: fique por dentro de tudo! Assine o digital por R$ 9,90/mês e acompanhe análises exclusivas! 📰

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Esporte

Previsão do tempo nesta terça, 27: São Paulo terá dia firme e Bahia entra em alerta para temporais

Capital paulista terá máxima de 21°C e não deve registrar chuva

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 18h00
Vista aérea de uma paisagem urbana com diversos edifícios em tons de cinza e branco, sob um céu claro. O Edifício Altino Arantes, com sua torre pontiaguda e uma bandeira no topo, destaca-se ao centro. Prédios residenciais e comerciais de diferentes alturas e estilos arquitetônicos preenchem a cena, alguns com janelas escuras e outros com varandas. A imagem transmite a densidade e a diversidade da arquitetura de uma grande cidade
Vista de prédios e ruas do Centro de São Paulo (Getty/Getty Images)
Continua após publicidade
Previsão do tempo nesta terça, 27: São Paulo terá dia firme e Bahia entra em alerta para temporais Priorize VEJA no Google

A previsão do tempo para esta terça-feira, 27 de outubro, indica um dia de contrastes pelo Brasil. Enquanto São Paulo e boa parte do Sul terão condições mais estáveis e temperaturas amenas, áreas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste seguem sujeitas a pancadas fortes e temporais.

Em São Paulo, a massa de ar polar que atua após a passagem da frente fria ajuda a manter o tempo mais firme. Na capital paulista, a madrugada terá muitas nuvens, mas o sol pode aparecer entre a manhã e a tarde. À noite, a nebulosidade volta a aumentar. Os termômetros variam entre 13°C e 21°C, sem previsão de chuva.

No restante do país, o principal ponto de atenção está na Bahia, onde a frente fria mantém grande concentração de umidade e pode provocar chuva forte e acumulados elevados. Minas Gerais, Espírito Santo, Centro-Oeste e parte da Região Norte também terão condições para temporais.

Siga

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: o ar polar mantém o frio e o tempo mais estável nos três estados. Pode chover de forma fraca a moderada no litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e principalmente do Paraná. Nas áreas mais altas da Serra Catarinense, as temperaturas podem se aproximar de 2°C, enquanto há possibilidade de geada muito isolada nos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul.

Continua após a publicidade

Sudeste: São Paulo terá predomínio de tempo firme, com possibilidade de chuva fraca apenas no litoral. Em Minas Gerais, há risco de temporais no centro-oeste do estado e pancadas no Triângulo Mineiro e na metade norte. O Espírito Santo também pode registrar chuva forte no centro-norte. No Rio de Janeiro, o cenário é mais estável, mas ainda pode chover de forma passageira.

Centro-Oeste: calor e umidade favorecem pancadas desde cedo no norte de Mato Grosso, norte de Goiás e Distrito Federal. Durante a tarde e a noite, aumenta o risco de temporais. Mato Grosso do Sul terá condições mais estáveis, embora ainda possa chover em áreas centrais, do leste, sul e sudoeste. Cuiabá pode chegar aos 36°C.

Continua após a publicidade

Nordeste: a Bahia concentra o maior risco, especialmente na região central e no sudoeste, onde podem ocorrer acumulados elevados. Sergipe, centro-sul do Maranhão e do Piauí e oeste de Pernambuco também podem ter chuva moderada a forte. Em outras áreas, o tempo fica mais seco, com umidade entre 20% e 30%.

Norte: Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e centro-sul do Pará terão condições para pancadas moderadas a fortes. Temporais isolados podem ocorrer onde o calor e a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas.

Continua após a publicidade

Onde estão os maiores riscos nesta terça-feira?

A Bahia é o principal ponto de atenção, com risco de temporais e volumes elevados de chuva principalmente no centro e sudoeste do estado. Minas Gerais, Espírito Santo e partes do Centro-Oeste e do Norte também podem registrar tempestades.

Em São Paulo, o cenário é bem mais tranquilo: a capital terá temperaturas amenas, muitas nuvens e períodos de sol, sem previsão de chuva ao longo desta terça-feira.

Continua após a publicidade

Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 27 de outubro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 16°C / 22°C
  • Brasília (DF): 20°C / 27°C
  • Curitiba (PR): 10°C / 18°C
  • Florianópolis (SC): 14°C / 20°C
  • Goiânia (GO): 21°C / 32°C
  • Manaus (AM): 26°C / 33°C
  • Porto Alegre (RS): 13°C / 23°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 24°C
  • Salvador (BA): 25°C / 30°C
  • São Paulo (SP): 13°C / 21°C
Publicidade
TAGS:
Clima
Previsão do tempo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetido
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).