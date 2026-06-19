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Esporte

Pressionado, Brasil enfrenta Haiti em busca da primeira vitória na Copa

Equipe de Carlo Ancelotti precisa de saldo de gols e vitória convincente para encaminhar classificação

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 17h00 | Atualizado em 19 jun 2026, 17h20
Jogadores da seleção brasileira de futebol, com camisas amarelas e shorts azuis, cumprimentam-se no campo antes de uma partida
Seleção brasileira no jogo contra Marrocos (Kevin C. Cox/Getty Images)
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Pressionado, Brasil enfrenta Haiti em busca da primeira vitória na Copa Priorize VEJA no Google

A seleção brasileira entra em campo nesta sexta, 19, para enfrentar o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O jogo no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, às 21h30 (horário de Brasília), marca um momento decisivo na campanha da equipe do técnico Carlo Ancelotti que precisa de uma vitória convincente para garantir saldo de gols e encaminhar a classificação para o mata-mata. 

Na primeira rodada, o estrago não foi maior por brilhantismo de Vinícius Jr. O atacante fez o gol de empate em 1 a 1 com o Marrocos, após Saibari abrir o placar. Apesar do ponto conquistado diante do 7º colocado no ranking da Fifa, a sensação final foi de insatisfação por parte do técnico Carlo Ancelotti, dos jogadores e da torcida.

Para encarar o Haiti, o treinador promoverá mudanças na equipe titular. Em tom de brincadeira na coletiva de imprensa pré-jogo nesta quinta, 18, o italiano chegou a afirmar que faria quatro ou cinco mudanças, mas depois disse que seriam menos trocas na realidade. Ele não revelou o nome dos titulares, e disse que contaria sua escolha aos jogadores na manhã desta sexta, 19, dia da partida.

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Casemiro e Ibañez foram os piores em campo no primeiro jogo do Brasil. Ambos levaram cartão amarelo e foram substituídos no intervalo. Fabinho e Danilo entraram no lugar dos companheiros e são possíveis titulares para o segundo jogo. Igor Thiago também não aproveitou sua titularidade, e Matheus Cunha pode voltar aos 11 iniciais. Nome pedido pela torcida, Endrick, ainda não estreou no Mundial, mas foi elogiado pelo treinador. Neymar não foi relacionado para o jogo, e não viajou com a delegação para a Filadélfia para continuar sua recuperação em Nova Jersey, no hotel e CT da seleção.

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E o Haiti?

O adversário do Brasil chega mordido após vender caro a derrota por 1 a 0 para a Escócia na estreia. Apesar de ser a segunda pior seleção na Copa, segundo ranking da Fifa, a seleção caribenha apostou na chuva de bolas aéreas e pressionou os escoceses que jogaram recuado após McGinn marcar o único gol da partida.

O retrospecto contra o Brasil é 100% favorável para a pentacampeã. As seleções se enfrentaram pela primeira vez em 1974, com vitória brasileira por 4 a 0 no atual Estádio Mané Garrincha, em Brasília. 

Trinta anos depois, o país caribenho enfrentava um momento de instabilidade política com a deposição do presidente Jean-Bertrand Aristide. No confronto conhecido como “Jogo da Paz”, Ronaldinho Gaúcho anotou três gols, Roger Flores dois, e Nilmar um na goleada por 6 a 0 na capital haitiana, Porto Príncipe.

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O último jogo entre as seleções aconteceu em 2016, na Copa América Centenário na cidade de Orlando, também nos Estados Unidos. O Haiti marcou seu único gol na história do confronto contra o goleiro Alisson, que segue como titular no Brasil. Na outra meta, Johny Placide também continua como titular na seleção haitiana e levou sete gols na partida com resultado final de 7 a 1 para o lado verde e amarelo.

De olho na tabela

Antes dos brasileiros entrarem em campo, Marrocos e Escócia jogam às 19h, abrindo a segunda rodada do grupo C. Os escoceses são os líderes do grupo com três pontos e podem garantir sua classificação nesta rodada com uma vitória simples. Já Marrocos chega com um ponto na conta após o empate com o Brasil na segunda colocação por menor número de cartões que a seleção pentacampeã. O Haiti está na lanterna com zero pontos.

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Como assistir a Brasil x Haiti?

Brasil e Haiti vão se enfrentar nesta sexta, 19, às 21h30 (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026, no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Danilo Santos); Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Haiti: Placide; Arcus, Delcroix, Ricardo Ade e Experience; Bellegarde, Jean-Jacques e Deedson; Providence, Wilson Isidor e Pierrot. Técnico: Sébastien Migné.

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