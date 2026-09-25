Presidente do Vasco anuncia que clube não jogará mais no Maracanã; entenda

O presidente do Vasco, Pedrinho, anunciou nesta sexta-feira, 25, que o clube não pretende mais solicitar o Maracanã para mandar suas partidas. A declaração ocorre após uma sequência de impasses com o consórcio formado por Flamengo e Fluminense, responsável pela administração do estádio. A gestão tem alegado, entre outros motivos, as condições do gramado e o calendário já carregado para negar novas partidas no local.

“Não peço para jogar no Maracanã. Tenho um contrato que foi redigido devido a um problema lá atrás, e tem cláusulas neste contrato que permitem que ele [presidente do Flamengo] utilize para negar, e foi isso que ele fez. Respeitei. Mas não vou ficar dependendo disso”, afirmou Pedrinho. O acordo firmado com a administração do estádio prevê a possibilidade de o Vasco realizar até quatro partidas no Maracanã em 2025 e 2026, condicionadas à disponibilidade e às condições para os jogos.

A disputa ganhou um novo capítulo por causa da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, marcada para outubro. Pelo regulamento da Conmebol, São Januário não atende à capacidade mínima de 30 mil lugares exigida a partir desta fase. O Vasco tentou, então, viabilizar o Maracanã, mas recebeu nova negativa. Agora, a diretoria avalia pedir à entidade uma flexibilização para enfrentar os argentinos em sua própria casa.

“Não vou pedir para jogar em um lugar que não seja aceito. Não quero que me desloque para outro lugar, tenho estádio. Quero jogar em São Januário, só preciso da autorização do poder público, e não estou pedindo nada demais”, completou Pedrinho.

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