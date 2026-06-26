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Esporte

Presidente do Equador decreta feriado nacional após vitória na Copa

Daniel Noboa anunciou folga depois do triunfo histórico sobre a Alemanha

Por Giovanna Fraguito 26 jun 2026, 12h05
(FILES) Ecuador's President Daniel Noboa speaks during a press statement with Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva (out of frame) at Planalto Palace in Brasilia, on August 18, 2025. Ecuadorian President Daniel Noboa said on October 23, 2025, that someone tried to poison him with jam and chocolates given to him at a public event, which contained three different chemicals. (Photo by Evaristo SA / AFP)
O presidente do Equador, Daniel Noboa. 24/10/2025 - (Evaristo Sá/AFP)
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Presidente do Equador decreta feriado nacional após vitória na Copa Priorize VEJA no Google

Daniel Noboa decretou feriado nacional no Equador nesta sexta-feira, 26, após a seleção do país vencer a Alemanha por 2 a 1 e garantir vaga no mata-mata da Copa do Mundo. A decisão foi anunciada nas redes sociais do presidente, em meio à comemoração pela classificação. “Obrigado aos jogadores e ao técnico que, apesar das críticas, dos insultos e dos maus momentos que passaram, conseguiram se recuperar e trazer esta imensa alegria para o país inteiro. Amanhã, feriado! Viva o Equador”, escreveu Noboa.

A vitória veio de virada. A Alemanha saiu na frente com gol de Sané, mas o Equador empatou ainda no primeiro tempo e garantiu o triunfo com Gonzalo Plata, atacante do Flamengo. Com quatro pontos no Grupo E, a seleção equatoriana avançou como uma das melhores terceiras colocadas. A classificação marca apenas a segunda vez que o Equador chega ao mata-mata de uma Copa do Mundo. A primeira havia sido em 2006, na Alemanha, quando a equipe caiu nas oitavas de final.

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