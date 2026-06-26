Presidente do Equador decreta feriado nacional após vitória na Copa

Daniel Noboa decretou feriado nacional no Equador nesta sexta-feira, 26, após a seleção do país vencer a Alemanha por 2 a 1 e garantir vaga no mata-mata da Copa do Mundo. A decisão foi anunciada nas redes sociais do presidente, em meio à comemoração pela classificação. “Obrigado aos jogadores e ao técnico que, apesar das críticas, dos insultos e dos maus momentos que passaram, conseguiram se recuperar e trazer esta imensa alegria para o país inteiro. Amanhã, feriado! Viva o Equador”, escreveu Noboa.

A vitória veio de virada. A Alemanha saiu na frente com gol de Sané, mas o Equador empatou ainda no primeiro tempo e garantiu o triunfo com Gonzalo Plata, atacante do Flamengo. Com quatro pontos no Grupo E, a seleção equatoriana avançou como uma das melhores terceiras colocadas. A classificação marca apenas a segunda vez que o Equador chega ao mata-mata de uma Copa do Mundo. A primeira havia sido em 2006, na Alemanha, quando a equipe caiu nas oitavas de final.

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