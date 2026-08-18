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Presidente do Corinthians revela ameaças que recebeu durante renovação com Memphis Depay

Osmar Stabile confirmou acordo de dois anos com o jogador holandês após renegociação de valores

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 12h26
SAO PAULO, BRAZIL - MARCH 21: Memphis Depay of Corinthians controls the ball during a Brasileirao 2026 match between Corinthians and Flamengo at Neo Quimica Arena on March 22, 2026 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)
ELE FICA - Memphis Depay renova contrato com Corinthians até metade de 2028 (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)
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O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, confirmou a renovação de contrato com Memphis Depay, na noite desta segunda, 17. O novo acordo tem duração de dois anos e foi aprovado pelo Conselho de Orientação (Cori) do clube antes da sua formalização e prosseguimento do acerto entre a diretoria e o atleta. 

A decisão pela renovação encerra uma saga da permanência ou não do atleta que chegou em 2024 no Corinthians. O presidente do Corinthians chegou a divulgar uma nota oficial informando que não renovaria com o jogador em “consideração à saúde financeira” da instituição.

Pressionado pela torcida, e inclusive ameaçado nas redes sociais, Stabile reabriu a negociação e pediu redução dos valores em cerca de 30 milhões de reais, segundo o ge. 

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Para chegar ao acordo definitivo, o próprio Memphis fez uma reunião com a presidência para negociar os valores: “Ele [Memphis] pessoalmente, que nós tivemos uma reunião pessoal, ele conseguiu reduzir números que a equipe dele não conseguia chegar”, afirmou Stabile.

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“Eu sempre falei que a questão financeira era a mais importante para o Corinthians. Porque não adiantava eu fechar qualquer contrato se eu não comportasse pagar no futuro. Eu não tô pensando em mim, eu tô pensando em quem vem depois. Nós estamos fazendo um contrato de dois anos, não sei se eu estarei aqui em dois anos. Então, eu tive que fazer o melhor para o Corinthians. Eu sempre pensei na instituição. Sofri as consequências. Para mim seria muito mais fácil, muito melhor, ter assinado qualquer contrato como faziam aqui no Corinthians e depois sair para o abraço. Tirar foto e correr o mundo. Era o mais cômodo naquele momento”, completou o presidente do clube. 

Nesta terça, 18, Memphis é esperado nos treinos no CT Joaquim Grava com o restante do elenco e deve estar disponível para o técnico Fernando Diniz na partida contra o Rosario Central nesta quinta, 20, na NeoQuímica Arena, às 21h30 (horário de Brasília) pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. 

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Ameaças a Stabile

Na declaração confirmando a renovação, Osmar Stabile revelou as ameaças que sofreu nas redes sociais: “Sofremos as consequências. Vazaram meus telefones, vazaram os telefones das minhas filhas. Invadiram as minhas contas de banco, das minhas filhas, da minha esposa. Então, foi uma situação difícil. Ninguém merece passar por uma situação dessa.”

“Acredito eu que a imprensa, algumas pessoas da imprensa, não quero generalizar, mas algumas pessoas ligadas à imprensa, principalmente nas redes sociais, passando o meu celular, passando minha conta bancária…Não sei como conseguiram, mas conseguiram. Gente mostrando faca, gente mostrando revólver nas redes sociais. Tudo bem que a gente tá tomando as providências necessárias.”

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