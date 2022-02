Presidente do COI anuncia reunião em Pequim com tenista Peng Shuai

A controvérsia envolvendo a jogadora de tênis chinesa Peng Shuai não acabou. O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, anunciou nesta quinta-feira, 3, que se encontrará com a atleta durante a Olimpíada de Inverno de Pequim. Os jogos começaram na quarta, com as competições de curling e hóquei no gelo.

Toda a questão envolve uma acusação de abuso por parte de Peng. Em novembro, a jogadora de duplas que foi número um do mundo e participou de três Jogos Olímpicos alegou nas suas redes sociais que o ex-vice-primeiro-ministro chinês Zhang Gaoli a havia agredido sexualmente.

Já em dezembro, Peng voltou atrás. Disse que nunca acusou ninguém de agredi-la sexualmente e que a publicação foi mal interpretada. Zhang não comentou o assunto. O COI conversou com ela por telefone recentemente, mas as preocupações sobre sua segurança e bem-estar não foram dissipadas.

“Ela entrará no circuito fechado para ter esta reunião, porque ela quer isso”, disse Bach em entrevista à imprensa. “Assim que todos os procedimentos estiverem concluídos, teremos nossa reunião.” Ele não deu uma data para o encontro.

O circuito fechado de Pequim 2022 é uma bolha à qual os atletas participantes estão restritos para evitar a propagação da infecção por coronavírus. Para entrar, é necessário apresentar dois testes negativos de coronavírus. Os jogos começarão oficialmente na sexta-feira.