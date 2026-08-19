Presidente de clube surpreende jogadores ao jogar dinheiro no vestiário
Cena inusitada aconteceu após goleada
Uma cena inusitada chamou atenção após a goleada do Dinamo City, da Albânia, sobre o Auda, da Letônia, por 4 a 0, pela Conference League. No vestiário, o presidente do clube, Ardian Bardhi, apareceu com uma sacola cheia de dinheiro e, em comemoração, passou a distribuir as cédulas entre os jogadores.
A premiação veio após a classificação do time para a quarta fase da competição, a última antes da fase de liga. Agora, o Dinamo City terá pela frente o Pafos, do Chipre, nos dias 20 e 27 de agosto. O clube também conta com um incentivo milionário para avançar. Segundo a imprensa albanesa, Bardhi prometeu distribuir 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais, caso a equipe consiga chegar à fase de liga.
(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)