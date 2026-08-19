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Esporte

Presidente de clube surpreende jogadores ao jogar dinheiro no vestiário

Cena inusitada aconteceu após goleada

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 10h33 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h45
Jogadores de futebol sem camisa e com shorts brancos celebram animadamente em um vestiário, alguns pulando e gesticulando. Um homem de camisa preta filma a cena com um celular, enquanto outro, também de preto, está de costas no primeiro plano. Uma maca vermelha e roupas escuras jogadas no chão completam o cenário de euforia pós-jogo
Ardian Bardhi, presidente do Dinamo City, da Albânia, distribui dinheiro a jogadores após goleada (X/Reprodução)
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Presidente de clube surpreende jogadores ao jogar dinheiro no vestiário Priorizar nos meus resultados Google

Uma cena inusitada chamou atenção após a goleada do Dinamo City, da Albânia, sobre o Auda, da Letônia, por 4 a 0, pela Conference League. No vestiário, o presidente do clube, Ardian Bardhi, apareceu com uma sacola cheia de dinheiro e, em comemoração, passou a distribuir as cédulas entre os jogadores.

A premiação veio após a classificação do time para a quarta fase da competição, a última antes da fase de liga. Agora, o Dinamo City terá pela frente o Pafos, do Chipre, nos dias 20 e 27 de agosto. O clube também conta com um incentivo milionário para avançar. Segundo a imprensa albanesa, Bardhi prometeu distribuir 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais, caso a equipe consiga chegar à fase de liga.

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