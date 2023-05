Presidente da La Liga rebate críticas de Vini Jr: ‘Não se deixe manipular’

O presidente da La Liga, Javier Tebas, respondeu às declarações feitas pelo jogador Vinicius Junior, do Real Madrid, de que casos de racismo são normais no campeonato espanhol. Por meio de uma rede social, Tebas afirmou que o jogador brasileiro não compareceu a duas conversas combinadas para discutir o tema e que ele não deveria se deixar manipular.

“Já que os que deveriam não te explicam o que é e o que a La Liga podem fazer em casos de racismo, nós tentamos te explicar, mas você não compareceu a nenhuma das duas datas combinadas que você mesmo solicitou”, escreveu Tebas, neste domingo, 21, em uma rede social.

E acrescentou: “Antes de criticar e injuriar a La Liga, é necessário que você se informar adequadamente, Vini Jr. Não se deixe manipular e se certifique de entender bem as competências de cada um e o trabalho que vínhamos fazendo juntos”, acrescentou o presidente da La Liga.

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2023

Neste domingo, o atacante brasileiro foi expulso de uma partida contra o Valencia pelo campeonato organizado pela La Liga após reagir a ofensas racistas por torcedores e se envolver em uma briga com jogadores do time adversário. Ao longo da partida, foi possível ouvir constantes gritos de “macaco” vindos da torcida do Valencia direcionados a Vini Jr.

Depois do episódio, o jogador foi a uma rede social dizer que o caso não foi isolado. “Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito”, escreveu.

A declaração de Tebas, uma resposta à publicação do atacante, foi acompanhada de um vídeo antigo no qual Vini Jr. afirma que há cada vez menos casos de racismo. “Fico feliz que a Liga tem feito coisas para melhorar e punir as pessoas que fazem esses atos nos estádios”, afirma o jogador na gravação.

Em fevereiro deste ano, o jogador foi alvo de racismo por um torcedor do Mallorca durante uma partida, caso que foi levado à Justiça espanhola e segue em tramitação.

Ainda na tarde deste domingo, o Valencia publicou um comunicado em seu site oficial afirmando que condena a violência física e verbal nos estádios, “apesar de se tratar de um caso isolado”, e que “está investigando o ocorrido e tomará as medidas mais severas”. A La Liga, por sua vez, divulgou uma nota em que afirma ter solicitado as imagens da partida para investigar e que, caso identifique algum crime de ódio, “tomará as devidas ações legais”.