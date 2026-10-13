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Esporte

Presidente da FIFA recebeu pagamento não divulgado na Copa dos EUA, revela emissora americana

Gianni Infantino embolsou R$ 8,6 milhões que não foram informados no relatório anual da entidade

Por Flávio Monteiro 13 out 2026, 16h26
O presidente da Fifa, Gianni Infantino
O presidente da Fifa, Gianni Infantino (Alex Wong/Getty Images)
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Presidente da FIFA recebeu pagamento não divulgado na Copa dos EUA, revela emissora americana Priorize VEJA no Google

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, recebeu um pagamento não divulgado de US$ 1,72 milhão (aproximadamente R$ 8,6 milhões) relacionado à Copa do Mundo de 2026, levantando dúvidas acerca de possíveis irregularidades. Informações divulgadas pela emissora americana ESPN apontam que o cartola recebeu o pagamento em 2024, depositado através da FWC2026, uma organização criada pela entidade para administrar o mundial ocorrido nos Estados Unidos.

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Documentos da Receita Federal dos Estados Unidos e da própria FIFA confirmam o pagamento, indicando que Infantino recebeu um valor extra além de salário anual e demais benefícios. A reportagem da ESPN aponta que a remuneração não foi informada no relatório da entidade para 2024, o que poderia configurar uma violação de seus estatutos.

Um porta-voz da FIFA se manifestou acerca da descoberta, apontando que a entidade rejeita qualquer insinuação de que tenha havido uma violação. “A Fifa rejeita veementemente quaisquer alegações de que não tenha divulgado informações financeiras ou de que tenha violado seus estatutos”, escreveu, antes de completar: “A Fifa não paga um segundo salário ao presidente da Fifa e cumpre todas as exigências de divulgação relativas à remuneração. A remuneração anual do presidente da FIFA, assim como outros benefícios contratuais, é definida pelo Subcomitê de Remuneração, que é independente”.

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