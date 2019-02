Preocupado com o setor defensivo, Arsenal pode contratar mais um zagueiro

Apesar de inicialmente insistir que não iria realizar nenhuma contratação na atual janela de transferência, o técnico do Arsenal, Arsene Wenger, está pronto para reforçar a sua inconsistente defesa.

O alvo dos Gunners seria o zagueiro Adrian Mariappa, que joga no modesto Watford, time do Condado de Hertfordshire, na Inglaterra. O Newscatle teria saído na frente para contar com o jogador de 25 anos, e oferecido 1,5 milhão de euros. A exigência dos Horns, entretanto, é de 4 milhões de euros, e eles aceitariam, no mínimo, 2 milhões.

Wenger acompanhou o futebol de Mariappa durante o jogo da Copa da Inglaterra entre o seu time e o próprio Newscastle, na última sexta-feira, e está pronto para fazer uma grande oferta antes que o período de transferências entre os clubes europeus se encerre nesta terça-feira. Ele decidiu agir depois que as más atuações de seus zagueiros, principalmente as de Johan Djourou, aumentaram a suas preocupações em relação ao setor defensivo da equipe.

Mesmo sendo um atleta bastante versátil, podendo atuar tanto do lado direito quanto no meio da zaga, a vinda de Mariappa não o garantiria como titular. Na verdade, a intenção é criar mais competição entre os jogadores da posição e, assim, melhorar o desempenho no restante da temporada.