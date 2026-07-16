Preocupação para final? Lamine Yamal e Pedro Porro ficam fora do treino da Espanha

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A Espanha, finalista da Copa do Mundo contra a Argentina, realizou seu primeiro treino sem Lamine Yamal e Pedro Porro. Ambos lidam com questões físicas, como bandagem na coxa de Yamal e desconforto muscular de Porro. Apesar da preocupação, o técnico Luis de la Fuente se mostra otimista sobre a recuperação da dupla para a grande decisão.

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A seleção da Espanha fez seu primeiro treino como finalista da Copa do Mundo nesta quinta, 16. A equipe de Luis de la Fuente venceu a França na semifinal e enfrentará a Argentina na decisão do torneio. O treinador, porém, não contou com dois titulares nas atividades: Lamine Yamal e Pedro Porro.

Ambos jogadores foram a campo nesta manhã, mas fizeram atividades separadas do restante do elenco. Após o jogo contra a França, os jogadores sinalizaram questões físicas, segundo o jornal Marca. Yamal apareceu com uma bandagem na coxa esquerda.

Apesar do alerta aceso, o técnico Luis de la Fuente comentou a situação do atacante ainda na coletiva pós-jogo: “Pelo que sei, Lamine não tem nada de grave. Acabei de falar com a equipe médica, e tudo parece bastante positivo.”

Aos 20 minutos do primeiro tempo, Yamal sofreu um chute de Lucas Digne dentro da área francesa. Apesar do choque na jogada, o atacante permaneceu em campo até o fim da partida. Foi marcado pênalti no lance e Oyarzabal converteu para os espanhóis abrirem 1 a 0.

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Porro, eleito o melhor do jogo contra a França, marcou o segundo da vitória da La Roja por 2 a 0. Ele foi substituído aos 40 minutos do segundo tempo por conta de um desconforto muscular, segundo a ESPN britânica. De la Fuente afirmou que o lateral está lidando com sobrecarga muscular e será reavaliado para a final. Fontes do site esportivo afirmam que os dois jogadores são esperados na final do Mundial.

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A Espanha enfrenta a Argentina na final da Copa do Mundo neste domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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