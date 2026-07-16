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Esporte

Preocupação para final? Lamine Yamal e Pedro Porro ficam fora do treino da Espanha

Titulares decisivos na semifinal contra a França fizeram atividades separados do restante do elenco

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 17h23 | Atualizado em 16 jul 2026, 17h25
Dois jogadores de futebol em campo verde. Um, com camisa branca e calção vinho, chuta a bola. O outro, de camisa azul e calção branco, corre ao lado. Torcedores sentados nas arquibancadas ao fundo
Lamine Yamal -Espanha x França - semifinal Copa do Mundo 2026 (Alexandre Battibugli/VEJA)
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A seleção da Espanha fez seu primeiro treino como finalista da Copa do Mundo nesta quinta, 16. A equipe de Luis de la Fuente venceu a França na semifinal e enfrentará a Argentina na decisão do torneio. O treinador, porém, não contou com dois titulares nas atividades: Lamine Yamal e Pedro Porro. 

Ambos jogadores foram a campo nesta manhã, mas fizeram atividades separadas do restante do elenco. Após o jogo contra a França, os jogadores sinalizaram questões físicas, segundo o jornal Marca. Yamal apareceu com uma bandagem na coxa esquerda.

Apesar do alerta aceso, o técnico Luis de la Fuente comentou a situação do atacante ainda na coletiva pós-jogo: “Pelo que sei, Lamine não tem nada de grave. Acabei de falar com a equipe médica, e tudo parece bastante positivo.”

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Aos 20 minutos do primeiro tempo, Yamal sofreu um chute de Lucas Digne dentro da área francesa. Apesar do choque na jogada, o atacante permaneceu em campo até o fim da partida. Foi marcado pênalti no lance e Oyarzabal converteu para os espanhóis abrirem 1 a 0.

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Jogador de futebol em camisa branca e calção vinho chuta a bola com o pé direito, enquanto um adversário de camisa azul e calção branco se aproxima. Outros jogadores e a torcida estão ao fundo
Pedro Porro marca o segundo gol da Espanha contra a França (Alexandre Battibugli/VEJA)
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Porro, eleito o melhor do jogo contra a França, marcou o segundo da vitória da La Roja por 2 a 0. Ele foi substituído aos 40 minutos do segundo tempo por conta de um desconforto muscular, segundo a ESPN britânica. De la Fuente afirmou que o lateral está lidando com sobrecarga muscular e será reavaliado para a final. Fontes do site esportivo afirmam que os dois jogadores são esperados na final do Mundial.

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A Espanha enfrenta a Argentina na final da Copa do Mundo neste domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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