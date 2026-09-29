Premier League declara Manchester City culpado de mais de 100 violações financeiras; clube se pronuncia

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A Premier League considerou o Manchester City culpado de violar regras financeiras entre 2009 e 2018, além de falhar na cooperação com as investigações. O clube anunciou que irá recorrer do veredito. Entenda as acusações detalhadas e o futuro das sanções que podem ser aplicadas.

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A Premier League anunciou nesta terça, 29, que considera o Manchester City culpado de todas as acusações relacionadas a violações das regras financeiras da competição entre 2009 e 2018 e também da maioria das acusações de falha de cooperação com as investigações. Em nota, a liga inglesa anunciou as constatações de uma comissão independente acerca do caso. O clube afirmou que irá recorrer do veredito.

Foram identificados pela comissão as seguintes violações pelo Manchester City

organização de contratos de fachada com parceiros comerciais e valores que não refletiam os valores reais negociados entre as partes para inflar artificialmente as receitas do clube e reduzir custos;

prestação de contas com informações incorretas e ocultação de informações dos auditores e órgãos reguladores da real situação das finanças;

violação dos limites de gastos estabelecidos pela Premier League e Uefa;

descumprimento de deveres de cooperação e de máxima boa fé perante da Liga durante a investigação (três das quatro acusações neste quesito foram comprovadas)

“Agora que as acusações foram comprovadas, a questão da sanção será tratada separadamente em uma audiência adicional com a Comissão independente. De acordo com as regras da Premier League, essa audiência permanecerá privada e confidencial até que a publicação do resultado seja permitida”, diz o comunicado.

A Premier League não anunciou as punições que o clube sofrerá, mas o diretor-executivo da liga, Richard Masters, afirmou na nota: “Ainda há questões do caso que precisam ser decididas, incluindo, sobretudo, qual sanção deverá ser aplicada pelas violações cometidas. Agora que temos a decisão da Comissão, estamos empenhados em avançar rapidamente com o restante do processo, para dar segurança jurídica à Liga, aos nossos clubes e aos torcedores.”

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O Manchester City tem o direito de recorrer o caso na comissão até o dia 2 de outubro, mas nesta terça, 29, anunciou, minutos depois da publicação da Premier League, que apelará do veredito. Em nota, o clube se descreveu como “desapontado e surpreso pela opinião da comissão da Premier League” e alega inocência das acusações feitas pela liga.

Confira a nota do clube na íntegra:

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“O Manchester City FC está tanto desapontado quanto surpreso com a decisão da Comissão da Premier League, publicada hoje.

O clube é inocente das acusações feitas pela Premier League, e existe um conjunto abrangente de provas irrefutáveis que sustenta todas as suas posições relacionadas a este caso. Portanto, o clube será incansável e, quando necessário, proativo, em todos os fóruns regulatórios e jurídicos apropriados.

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O processo da Premier League continua em andamento, com elementos significativos ainda não concluídos. O Manchester City FC irá agora recorrer às vias de recurso disponíveis, com base no entendimento de que a decisão contém erros materiais claros de direito, de princípio e de fato, e que, portanto, não é segura.

O clube respeitou diligentemente o devido processo ao longo de oito anos, partindo do princípio de que a diretoria e a administração da Premier League atuariam como um órgão regulador independente, imparcial e justo, livre de influência partidária.

Obviamente, o clube está limitado quanto ao que pode dizer neste momento, até que todos os futuros procedimentos sejam concluídos.”

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Quais são as acusações

As acusações são, em sua maioria, relacionadas à boa-fé do clube em garantir um jogo justo. Mais de 80 das acusações são relacionadas à obrigação de um time na Premier League de agir “na maior boa-fé possível” ao ceder informações solicitadas pelo torneio. Essas acusações estão relacionadas ao envio de informações sobre a situação financeira do clube. Ainda de acordo com o Guardian, a Premier League acredita que o clube tenha omitido documentos e não enviado todas as informações possíveis sobre sua situação econômica.

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O restante além das 80 está relacionado à violações sobre a rentabilidade e sustentabilidade do clube, além de outras regras econômicas da União das Associações Europeias de Futebol (Uefa). Todas as acusações são uma coleção que foi criada há uma década, desde que a Uefa acusou o Manchester City de burlar regras do fair play financeiro em 2014, o que resultou em uma multa de 20 milhões de euros.

Em 2015, uma série de documentos confidenciais sobre os clubes europeus foi vazada, o que levou a novas acusações contra o City em 2015. Em 2020, a Uefa chegou a suspender o Manchester City da Champions League também por questões financeiras, suspensão que logo foi cancelada após o clube recorrer da decisão. As primeiras investigações da Premier League sobre o Manchester começaram em 2019.

Ao veículo britânico The Guardian, o Manchester declarou estar surpreso com o veredito, já que o processo ainda corria, e pretende recorrer da decisão. Os times da Premier League foram avisados do fato na última quinta-feira, 24, durante uma reunião com acionistas. Segundo o veículo, os presentes na reunião foram obrigados a assinar um acordo de não divulgação.

Um porta-voz do Manchester City afirmou que o processo da Premier League continua aberto, e que “muitos elementos ainda precisam ser contemplados, com confidencialidade extrema”. “O clube tem respeitado o processo correto por oito anos com base no fato de que o conselho da Premier League e os executivos agiriam de forma independente, imparcial e com mente justa, sem influências partidárias”.