Premier League 2026/27: onde assistir aos jogos na TV, streaming e YouTube

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A Premier League 2026/27 terá um novo modelo de transmissão no Brasil. A ESPN mantém os direitos, com todos os 380 jogos no Disney+ e partidas selecionadas na TV e YouTube. A grande novidade é a entrada da CazéTV, que exibirá um confronto por rodada gratuitamente. Entenda o calendário e onde acompanhar cada partida.

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A Premier League 2026/27 terá três transmissões diferentes para o torcedor brasileiro acompanhar os jogos. A ESPN continua como detentora dos direitos de transmissão do campeonato no país, com partidas nos canais de TV por assinatura e cobertura integral pelo Disney+. A novidade da temporada é a entrada da CazéTV, que recebeu uma sublicença para mostrar um confronto por rodada gratuitamente em suas plataformas digitais.

Em fevereiro de 2025, a ESPN renovou seu contrato com a Premier League para as temporadas 2025/26, 2026/27 e 2027/28. Pelo pacote, os 380 jogos de cada edição ficam disponíveis dentro do ecossistema ESPN e Disney+, embora nem todos os jogos sejam exibidos nos canais de televisão. A ESPN também exibirá algumas partidas gratuitamente em seu canal no YouTube, embora não tenha um número fixo por rodada. O primeiro jogo a ser transmitido no canal digital da empresa será Everton x Crystal Palace, neste sábado, 22, às 11h (horário de Brasília).

O modelo, portanto, fica dividido: Disney+ com todos os 380 jogos, ESPN com uma seleção de partidas nos canais de TV e Youtube e CazéTV com um jogo por rodada. Na abertura da temporada, por exemplo, Arsenal x Coventry City, nesta sexta-feira, 21, tem transmissão de ESPN e Disney+.

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A temporada 2026/27 começa nesta sexta-feira, 21, e terminará no dia 30 de maio de 2027. Serão 38 rodadas, distribuídas por 33 fins de semana e cinco rodadas no meio da semana. A Premier League também ajustou seu calendário para aumentar o período de descanso depois da Copa do Mundo de 2026.

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Onde assistir à Premier League 2026/27 no Brasil

Disney+ : todos os 380 jogos da temporada.

ESPN : partidas selecionadas nos canais de TV por assinatura e no Youtube.

CazéTV : um jogo por rodada, por meio de sublicenciamento da ESPN.

Datas, horários e onde assistir a todos os jogos da 1ª rodada da Premier League:

Sexta-feira, 21 de agosto

16h — Arsenal x Coventry City — ESPN e Disney+

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Sábado, 22 de agosto

8h30 — Hull City x Manchester United — ESPN e Disney+

11h — Everton x Crystal Palace — Canal da ESPN Brasil no Youtube e Disney+

11h — Ipswich Town x Sunderland — ESPN 2 e Disney+

11h — Nottingham Forest x Leeds United — ESPN e Disney+

13h30 — Brentford x Tottenham — Disney+

Domingo, 23 de agosto

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10h — Brighton x Aston Villa — ESPN e Disney+

10h — Manchester City x Bournemouth — CazéTV e Disney+ . A partida será a estreia da CazéTV nas transmissões da Premier League.

12h30 — Newcastle x Liverpool — ESPN e Disney+

Segunda-feira, 24 de agosto

16h — Fulham x Chelsea — ESPN e Disney+