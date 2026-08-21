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Esporte

Premier League 2026/27: onde assistir aos jogos na TV, streaming e YouTube

Novidades nas transmissões incluem um jogo por rodada no YouTube

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 09h11 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h28
LONDON, ENGLAND - AUGUST 09: The Premier League trophy on display prior to the pre-season friendly match between Arsenal FC and Borussia Dortmund at Emirates Stadium on August 09, 2026 in London, England. (Photo by David Price/Arsenal FC via Getty Images)
Troféu da Premier League (David Price/Arsenal FC/Getty Images)
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A Premier League 2026/27 terá três transmissões diferentes para o torcedor brasileiro acompanhar os jogos. A ESPN continua como detentora dos direitos de transmissão do campeonato no país, com partidas nos canais de TV por assinatura e cobertura integral pelo Disney+. A novidade da temporada é a entrada da CazéTV, que recebeu uma sublicença para mostrar um confronto por rodada gratuitamente em suas plataformas digitais.

Em fevereiro de 2025, a ESPN renovou seu contrato com a Premier League para as temporadas 2025/26, 2026/27 e 2027/28. Pelo pacote, os 380 jogos de cada edição ficam disponíveis dentro do ecossistema ESPN e Disney+, embora nem todos os jogos sejam exibidos nos canais de televisão. A ESPN também exibirá algumas partidas gratuitamente em seu canal no YouTube, embora não tenha um número fixo por rodada. O primeiro jogo a ser transmitido no canal digital da empresa será Everton x Crystal Palace, neste sábado, 22, às 11h (horário de Brasília).

O modelo, portanto, fica dividido: Disney+ com todos os 380 jogos, ESPN com uma seleção de partidas nos canais de TV e Youtube e CazéTV com um jogo por rodada. Na abertura da temporada, por exemplo, Arsenal x Coventry City, nesta sexta-feira, 21, tem transmissão de ESPN e Disney+. 

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A temporada 2026/27 começa nesta sexta-feira, 21, e terminará no dia 30 de maio de 2027. Serão 38 rodadas, distribuídas por 33 fins de semana e cinco rodadas no meio da semana. A Premier League também ajustou seu calendário para aumentar o período de descanso depois da Copa do Mundo de 2026.

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Onde assistir à Premier League 2026/27 no Brasil

  • Disney+: todos os 380 jogos da temporada.
  • ESPN: partidas selecionadas nos canais de TV por assinatura e no Youtube.
  • CazéTV: um jogo por rodada, por meio de sublicenciamento da ESPN.

Datas, horários e onde assistir a todos os jogos da 1ª rodada da Premier League:

Sexta-feira, 21 de agosto

  • 16h — Arsenal x Coventry CityESPN e Disney+
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Sábado, 22 de agosto

  • 8h30 — Hull City x Manchester UnitedESPN e Disney+
  • 11h — Everton x Crystal PalaceCanal da ESPN Brasil no Youtube e Disney+
  • 11h — Ipswich Town x SunderlandESPN 2 e Disney+
  • 11h — Nottingham Forest x Leeds UnitedESPN e Disney+
  • 13h30 — Brentford x TottenhamDisney+

Domingo, 23 de agosto

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  • 10h — Brighton x Aston Villa ESPN e Disney+
  • 10h — Manchester City x BournemouthCazéTV e Disney+. A partida será a estreia da CazéTV nas transmissões da Premier League.
  • 12h30 — Newcastle x LiverpoolESPN e Disney+

Segunda-feira, 24 de agosto

  • 16h — Fulham x ChelseaESPN e Disney+
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