🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

Prefeito de Buenos Aires reforça interesse na Formula 1 em visita ao GP de SP

Jorge Macri teve encontro de negócios com o presidente da categoria, e quer avançar nas negociações

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 14h11
Franco Colapinto of Argentina and the BWT Alpine F1 Team participates in the Sprint ahead of the F1 Grand Prix of China at Shanghai International Circuit in Shanghai, China, on March 22, 2025. (Photo by Song Haiyuan/Paddocker/NurPhoto via Getty Images)
Franco Colapinto of Argentina and the BWT Alpine F1 Team participates in the Sprint ahead of the F1 Grand Prix of China at Shanghai International Circuit in Shanghai, China, on March 22, 2025. (Photo by Song Haiyuan/Paddocker/NurPhoto via Getty Images) (Song Haiyuan/Paddocker/NurPhoto/Reprodução)
Continua após publicidade
Prefeito de Buenos Aires reforça interesse na Formula 1 em visita ao GP de SP Priorize VEJA no Google

O prefeito de Buenos Aires, Jorge Macri, se reuniu com o presidente da Formula 1, Stefano Domenicali, durante o Grande Prêmio de São Paulo de Formula 1, neste final de semana. O encontro reforça o interesse da capital argentina em levar a categoria de volta à cidade — que não sedia a F1 desde 1998.

O chefe de governo esteva acompanhado do secretário de esportes Fabián Turnes, e reforçou a jornalistas em Interlagos sua intenção de avançar nas negociações de um contrato para sediar a Formula 1 em Buenos Aires por ao menos cinco anos. A ideia é que as corridas aconteçam no Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que sediou a categoria durante 20 anos.

Em conversa com o Estadão, Alan Adler, CEO do GP de São Paulo, reconheceu que a Argentina é uma concorrente forte na América do Sul, mas descartou uma mudança no calendário da Fórmula 1 — já que interlagos renovou com a categoria até 2035. “No MotoGP encaixa Argentina e Goiânia, mas na F1 não vejo eles colocando uma 25ª corrida. Se quiserem levar para a Argentina, alguém terá de sair do calendário”, atestou ele.

Nos últimos anos, a torcida argentina tem marcado presença em peso em Interlagos. Além da proximidade geográfica, o interesse deve-se, sobretudo, à presença de Franco Colapinto no grid. O argentino estreou na Formula 1 em 2024, e corre atualmente pela Alpine.

Siga
Continua após a publicidade

 

 

Publicidade
TAGS:
Automobilismo
Esporte
Fórmula 1
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).