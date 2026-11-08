Prefeito de Buenos Aires reforça interesse na Formula 1 em visita ao GP de SP

O prefeito de Buenos Aires, Jorge Macri, se reuniu com o presidente da Formula 1, Stefano Domenicali, durante o Grande Prêmio de São Paulo de Formula 1, neste final de semana. O encontro reforça o interesse da capital argentina em levar a categoria de volta à cidade — que não sedia a F1 desde 1998.

O chefe de governo esteva acompanhado do secretário de esportes Fabián Turnes, e reforçou a jornalistas em Interlagos sua intenção de avançar nas negociações de um contrato para sediar a Formula 1 em Buenos Aires por ao menos cinco anos. A ideia é que as corridas aconteçam no Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que sediou a categoria durante 20 anos.

Em conversa com o Estadão, Alan Adler, CEO do GP de São Paulo, reconheceu que a Argentina é uma concorrente forte na América do Sul, mas descartou uma mudança no calendário da Fórmula 1 — já que interlagos renovou com a categoria até 2035. “No MotoGP encaixa Argentina e Goiânia, mas na F1 não vejo eles colocando uma 25ª corrida. Se quiserem levar para a Argentina, alguém terá de sair do calendário”, atestou ele.

Nos últimos anos, a torcida argentina tem marcado presença em peso em Interlagos. Além da proximidade geográfica, o interesse deve-se, sobretudo, à presença de Franco Colapinto no grid. O argentino estreou na Formula 1 em 2024, e corre atualmente pela Alpine.

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