Prefeita de Paris cobra Neymar após novela: ‘Ganhe a Champions’

Depois de uma longa e frustrada negociação com o Barcelona, Neymar não terá vida fácil no retorno ao Paris Saint-Germain, de onde fez de tudo para sair neste verão europeu. O atacante brasileiro já foi ofendido por torcedores do clube e agora até a prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo, se animou a cobrá-lo. Segundo ela, Neymar terá de ganhar a Liga dos Campeões para reconquistar a torcida do PSG.

“Nós te colocamos na Torre Eiffel em vermelho e azul, as cores de Paris e do PSG. Agora, garoto, nós gostamos muito de você, mas terá de levantar e ganhar a Liga dos Campeões”, cobrou Hidalgo, em entrevista ao canal francês Télé Loisirs, lembrando a recepção calorosa que Neymar recebeu ao chegar ao país em 2017.

Torre Eiffel enfeitada com as cores do PSG e com o nome de Neymar

Ele deve primeiro colocar os pés de volta no chão e ajudar a equipe. Sem dúvida, terá um período um pouco complicado com os torcedores, mas se entregar tudo o que pode entregar, creio que será perdoado”, completou a prefeita.

A tendência é que o técnico Thomas Tuchel dê minutos a Neymar na partida deste sábado, às 12h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Francês. O brasileiro não entra em campo pelo PSG desde 10 de maio, quando participou da vitória sobre o Amiens.

Nos últimos dias, ele foi a campo nos amistosos da seleção brasileira – empate em 2 a 2 contra a Colômbia e derrota por 1 a 0 para o Peru.