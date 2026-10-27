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Esporte

Pré-lista da seleção portuguesa traz novidade de Jorge Jesus sobre Cristiano Ronaldo

Artilheiro de Portugal deixou delegação no meio da última data Fifa por conta de atrito com treinador

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 14h58 | Atualizado em 27 out 2026, 15h18
Cristiano Ronaldo, com cabelo loiro e jaqueta azul-marinho da seleção portuguesa, caminha com expressão séria. Um homem de barba grisalha o segue, parcialmente visível, em um túnel iluminado por tons de laranja e vermelho
Cristiano Ronaldo de Portugal entra em campo antes da partida do Grupo A4 MD2 da UEFA Nations League 2026/27 entre Noruega e Portugal no Ullevaal Stadion em 27 de setembro de 2026 em Oslo, Noruega (Maciej Rogowski/Eurasia Sports Images/Getty Images)
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Pré-lista da seleção portuguesa traz novidade de Jorge Jesus sobre Cristiano Ronaldo Priorize VEJA no Google

Cristiano Ronaldo está na pré-lista de convocados da seleção de Portugal para os próximos jogos da Liga das Nações da Uefa, abrindo caminho para um retorno após seu atrito com o técnico Jorge Jesus, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A seleção lusa vai enfrentar a Dinamarca no dia 14 de novembro em Braga, no norte de Portugal, e três dias depois visitará o País de Gales para encerrar a fase de grupos da Liga das Nações.

Segundo um porta-voz da FPF, Jorge Jesus deve anunciar a lista definitiva de convocados no dia 6 de novembro.

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A federação anunciou na semana passada que Cristiano Ronaldo havia sido suspenso por 30 dias por ter abandonado a concentração da seleção em 30 de setembro, data em que a punição retroativa começou a valer, o que possibilita o retorno do jogador nos jogos de novembro.

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Em comunicado publicado no dia 7 de outubro, CR7 pediu desculpas à torcida portuguesa e a seus companheiros por sua atitude, mas confirmou que teve um atrito com Jorge Jesus.

O atacante de 41 anos acusou o treinador de não ter cumprido sua palavra ao deixá-lo no banco de reservas durante a vitória de Portugal sobre a Noruega (2 a 1) e de não ter respeitado um roteiro de declarações a fazer durante uma entrevista coletiva, o que teria dado fim ao conflito.

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Foi após essa coletiva que Cristiano deixou a delegação de Portugal em Copenhague, onde, no dia seguinte, seus companheiros venceram a Dinamarca por 4 a 2.

Atual campeã, a seleção portuguesa venceu seus quatro primeiros jogos da Liga das Nações, os três últimos sem CR7, e a equipe já está classificada para as quartas de final, que serão disputadas em março de 2027.

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Cristiano Ronaldo, que então terá 42 anos, declarou recentemente que a temporada atual seria “provavelmente” a última de sua carreira.

(Com AFP)

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TAGS:
Cristiano Ronaldo
Jorge Jesus
Seleção de Futebol de Portugal
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