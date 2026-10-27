Pré-lista da seleção portuguesa traz novidade de Jorge Jesus sobre Cristiano Ronaldo

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Cristiano Ronaldo retorna à seleção portuguesa na pré-lista da Liga das Nações, após cumprir suspensão de 30 dias por atrito com o técnico Jorge Jesus. O craque pediu desculpas, mas reiterou desavenças. Portugal já está classificado, mas CR7 pode reforçar o time, possivelmente em sua última temporada.

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Cristiano Ronaldo está na pré-lista de convocados da seleção de Portugal para os próximos jogos da Liga das Nações da Uefa, abrindo caminho para um retorno após seu atrito com o técnico Jorge Jesus, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A seleção lusa vai enfrentar a Dinamarca no dia 14 de novembro em Braga, no norte de Portugal, e três dias depois visitará o País de Gales para encerrar a fase de grupos da Liga das Nações.

Segundo um porta-voz da FPF, Jorge Jesus deve anunciar a lista definitiva de convocados no dia 6 de novembro.

A federação anunciou na semana passada que Cristiano Ronaldo havia sido suspenso por 30 dias por ter abandonado a concentração da seleção em 30 de setembro, data em que a punição retroativa começou a valer, o que possibilita o retorno do jogador nos jogos de novembro.

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Em comunicado publicado no dia 7 de outubro, CR7 pediu desculpas à torcida portuguesa e a seus companheiros por sua atitude, mas confirmou que teve um atrito com Jorge Jesus.

O atacante de 41 anos acusou o treinador de não ter cumprido sua palavra ao deixá-lo no banco de reservas durante a vitória de Portugal sobre a Noruega (2 a 1) e de não ter respeitado um roteiro de declarações a fazer durante uma entrevista coletiva, o que teria dado fim ao conflito.

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Foi após essa coletiva que Cristiano deixou a delegação de Portugal em Copenhague, onde, no dia seguinte, seus companheiros venceram a Dinamarca por 4 a 2.

Atual campeã, a seleção portuguesa venceu seus quatro primeiros jogos da Liga das Nações, os três últimos sem CR7, e a equipe já está classificada para as quartas de final, que serão disputadas em março de 2027.

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Cristiano Ronaldo, que então terá 42 anos, declarou recentemente que a temporada atual seria “provavelmente” a última de sua carreira.

(Com AFP)