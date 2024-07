Prata em competição que Brasil foi bronze, italiana é embaixadora de queijo parmesão

Uma das ginastas mais promissoras da Itália, Giorgia Villa, de 21 anos, foi prata na ginástica artística por equipes nos Jogos de Paris, na terça-feira, 30, mesma competição que o Brasil levou o bronze. Para além da boa atuação, internautas foram rápidos em destacar um curioso patrocínio e fotos ainda mais curiosas da atleta.

“Preciso que as pessoas saibam que a medalhista olímpica de prata Giorgia Villa é patrocinada pelos queijos parmesão e regularmente posta fotos dela mesma com rodas gigantes de queijo”, disse uma usuária do X, antigo Twitter, mostrando uma foto da atleta, vestida com roupa de competição, segurando um grande pedaço de queijo.

Em 2021, para os Jogos de Tóquio, ela virou embaixadora dos queijos Parmigiano Reggiano – parmesão com denominação de origem controlada produzido apenas nas regiões italianas de Parma, Reggio Emilia, Módena, Bolonha e Mântua.

“Viajo muito por causa de competições e sempre me surpreende o quanto este produto extraordinário é conhecido e amado internacionalmente”, declarou na época. “Sempre o comi com muito prazer, pois combina um sabor único com valores nutricionais perfeitos para a alimentação de um atleta”.