Pracidelli: ‘Minha função é fazer o Marcos não parar’

O goleiro Marcos dificilmente desistirá da ideia de se aposentar em dezembro, quando acaba seu contrato com o Palmeiras. Além de conviver com as dores, o pentacampeão também não terá a disputa da Copa Libertadores como atrativo para prorrogar a carreira. Mas uma pessoa dentro do Verdão ainda luta para que o camisa 12 tenha condições de seguir em campo: o preparador de goleiros Carlos Pracidelli.

‘Não sei se ele vai parar, mas minha função é fazer com que ele não pare. Eu tento fazê-lo se adaptar aos novos movimentos e dar sequência. Mas o Palmeiras tem de viver cada segundo’, afirmou o profissional, em entrevista à GE.Net.

Marcos não disputa uma partida oficial desde 18 de setembro, contra o Avaí. De lá para cá, Deola foi titular em dez jogos consecutivos e será mantido na noite desta quarta-feira, diante do Vasco.

O pentacampeão explicou recentemente que vive um dilema no Palmeiras. Se passa pela carga normal de treinamentos, sente muitas dores no joelho esquerdo e não consegue jogar. Por outro lado, se diminui o ritmo nos trabalhos do dia a dia, perde agilidade para entrar em campo. Assim, Pracidelli tenta encontrar uma solução para o impasse.

‘Estou conseguindo fazer um ponto de equilíbrio, para que ele não fique sem treinar e nem trabalhe demais. É para ele treinar a um ponto que não prejudique o jogo. Acredito que estou conseguindo chegar ao equilíbrio’, comentou o integrante da comissão técnica.

Por isso, apesar do longo tempo longe dos gramados, o preparador de goleiros ainda tem esperança de ver Marcos em atividade nesta reta final de temporada.

‘Estou muito otimista de que ele possa jogar neste final de Brasileiro, pois vem fazendo trabalhos diferenciados e específicos comigo. Está participando dos coletivos e diminuindo a dificuldade que vinha sentindo para fazer alguns movimentos’, concluiu.