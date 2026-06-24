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Esporte

Possível adversário do Brasil na Copa, atacante da Inglaterra foi ‘amaldiçoado’ por ‘feiticeiro’ ganês

Espiritualista relatou ter usado seus poderes para frear o astro inglês e ajudar a seleção de Gana

Por Maria Trombini 24 jun 2026, 23h12 | Atualizado em 25 jun 2026, 11h49
Jogadores de futebol em campo verde. Um jogador de camisa branca e número 9 está ajoelhado, e outro de camisa amarela está deitado. Outros cinco jogadores, quatro de amarelo e um de rosa, estão em pé ao redor, observando
Harry Kane não conseguiu marcar gols contra a seleção de Gana (Simon Stacpoole/Offside/Getty Images)
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Antes de Gana e Inglaterra entrarem em campo na última terça-feira (23), no Boston Stadium, um vídeo publicado nas redes sociais a muitos quilômetros de distância de Massachusetts chamou a atenção das torcidas.

O feiticeiro ganês Nana Kwaku Bonsam afirmou ter lançado uma maldição contra Harry Kane, capitão e artilheiro histórico da seleção inglesa. Conhecido como o “Diabo da Quarta-feira”, o autoproclamado espiritualista prometeu usar seus poderes para impedir que o jogador prejudicasse as chances de Gana no torneio.

Segundo Bonsam, a intenção não era machucar o capitão inglês, mas apenas limitar sua influência na partida. O feiticeiro já havia feito declarações semelhantes no passado e chegou a afirmar que foi responsável pela lesão no joelho de Cristiano Ronaldo antes da Copa do Mundo de 2014.

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Amaldiçoado ou não, Kane não teve uma grande atuação em campo. Inglaterra e Gana empataram por 0 a 0, e o atacante finalizou apenas três vezes durante a partida. Somente uma foi em direção ao gol e acabou defendida pelo goleiro. A principal oportunidade surgiu aos 41 minutos do segundo tempo, quando, a cerca de nove metros da meta, Kane isolou a bola.

Após o jogo, Bonsam declarou que havia retirado a suposta maldição. “Estou desfazendo o feitiço sobre Harry Kane, e agora ele pode seguir em frente e marcar gols. Agradeço aos ancestrais da terra por provarem que eu estava certo”, afirmou o sacerdote tradicional ganês.

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As próximas partidas das seleções do Grupo L serão no sábado, às 18h. A Inglaterra enfrenta o Panamá, enquanto Gana joga contra a Croácia. Caso avance na primeira colocação da chave, a seleção inglesa poderá cruzar o caminho do Brasil nas quartas de final.

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