Portugal x Uzbequistão na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Portugal enfrenta Uzbequistão pela 2ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026 nesta terça, 23, às 14h. Após empate na estreia, Portugal busca a vitória para avançar. O Uzbequistão, sob o comando de Cannavaro, faz sua estreia em Copas. A partida será transmitida exclusivamente pela CazéTV.

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Portugal e Uzbequistão vão jogar nesta terça-feira, 23, às 14h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Houston, nos Estados Unidos.

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A seleção portuguesa estreou com um empate contra a República Democrática do Congo e precisa da vitória hoje para não se complicar na chave. Apesar de abrir o placar com um gol de João Neves logo aos 6 minutos de jogo, a equipe liderada por Cristiano Ronaldo sofreu o empate no final do primeiro tempo e não conseguiu reagir. Com o resultado, Portugal viu a Colômbia largar na liderança do grupo, com 3 pontos.

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Do outro lado, o Uzbequistão fez a sua estreia na história das Copas na primeira rodada, quando perdeu para a Colômbia por 3 a 1. Os uzbeques saíram atrás no placar no primeiro tempo e chegaram a empatar no início da segunda etapa, mas sofreram outros dois gols e acabaram derrotados. O Uzbequistão garantiu a classificação inédita em junho de 2025, após empatar por 0 a 0 com os Emirados Árabes Unidos nas Eliminatórias Asiáticas. O técnico italiano Fabio Cannavaro, campeão da Copa em 2006 como jogador, assumiu a seleção no final de 2025, após a classificação. Ele soma 5 vitórias e 4 derrotas no comando da equipe.

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Como assistir ao jogo entre Portugal e Uzbequistão hoje?

Portugal e Uzbequistão vão se enfrentar nesta terça, 23, às 14h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026, no estádio de Houston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves e Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Uzbequistão: Utkir Yusupov; Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov e Rustam Ashurmatov; Bekzod Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov e Sherzod Nasrulloev; Abbosbek Fayzullaev e Oston Urunov; Eldor Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.

Odds para Portugal x Uzbequistão:

Resultado final

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Betano: Portugal (1.18) – Empate (7.00) – Uzbequistão (17.00)

Bet365: Portugal (1.12) – Empate (8.50) – Uzbequistão (19.00)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Jalal Jayed (Marrocos);



Jalal Jayed (Marrocos); Assistentes: Zakaria Brinsi e Mustapha Akarkad (Marrocos);



Zakaria Brinsi e Mustapha Akarkad (Marrocos); Quarto árbitro: Tom Abongile (África do Sul);

Tom Abongile (África do Sul); VAR: Leodán González (Uruguai).

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