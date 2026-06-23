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Esporte

Portugal x Uzbequistão na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 23, é válida pela 2ª rodada do Grupo K. Saiba as probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo da partida

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 08h56 | Atualizado em 23 jun 2026, 13h56
HOUSTON, TEXAS - JUNE 14: General view inside Houston Stadium before the FIFA World Cup 2026 Group E match between Germany and Curacao on June 14, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Julian Finney - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Houston, nos Estados Unidos, vai ser o palco da partida entre Canadá e Marrocos neste sábado, 4 (Julian Finney - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Portugal x Uzbequistão na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Portugal e Uzbequistão vão jogar nesta terça-feira, 23, às 14h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Houston, nos Estados Unidos.

+ Jogos de hoje, terça, 23 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

A seleção portuguesa estreou com um empate contra a República Democrática do Congo e precisa da vitória hoje para não se complicar na chave. Apesar de abrir o placar com um gol de João Neves logo aos 6 minutos de jogo, a equipe liderada por Cristiano Ronaldo sofreu o empate no final do primeiro tempo e não conseguiu reagir. Com o resultado, Portugal viu a Colômbia largar na liderança do grupo, com 3 pontos.

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Do outro lado, o Uzbequistão fez a sua estreia na história das Copas na primeira rodada, quando perdeu para a Colômbia por 3 a 1. Os uzbeques saíram atrás no placar no primeiro tempo e chegaram a empatar no início da segunda etapa, mas sofreram outros dois gols e acabaram derrotados. O Uzbequistão garantiu a classificação inédita em junho de 2025, após empatar por 0 a 0 com os Emirados Árabes Unidos nas Eliminatórias Asiáticas. O técnico italiano Fabio Cannavaro, campeão da Copa em 2006 como jogador, assumiu a seleção no final de 2025, após a classificação. Ele soma 5 vitórias e 4 derrotas no comando da equipe.

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Como assistir ao jogo entre Portugal e Uzbequistão hoje?

Portugal e Uzbequistão vão se enfrentar nesta terça, 23, às 14h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026, no estádio de Houston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves e Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Uzbequistão: Utkir Yusupov; Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov e Rustam Ashurmatov; Bekzod Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov e Sherzod Nasrulloev; Abbosbek Fayzullaev e Oston Urunov; Eldor Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.

Odds para Portugal x Uzbequistão:

Resultado final

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Betano: Portugal (1.18) – Empate (7.00) – Uzbequistão (17.00)

Bet365: Portugal (1.12) – Empate (8.50) – Uzbequistão (19.00)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Jalal Jayed (Marrocos);
  • Assistentes: Zakaria Brinsi e Mustapha Akarkad (Marrocos);
  • Quarto árbitro: Tom Abongile (África do Sul);
  • VAR: Leodán González (Uruguai).
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TAGS:
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