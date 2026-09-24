Portugal x País de Gales: onde assistir, horário e escalações
Partida desta quinta, 24, marca a estreia do técnico Jorge Jesus no comando português
Portugal e País de Gales se enfrentam nesta quinta-feira, 24, às 15h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela primeira rodada do Grupo A4 da Liga A da Nations League 2026/27. Portugal divide a chave com galeses, Noruega e Dinamarca e inicia a defesa do título da competição.
O confronto marca o início de um novo ciclo para Portugal depois da Copa do Mundo de 2026. A seleção portuguesa foi eliminada pela Espanha nas oitavas de final, com derrota por 1 a 0 em Dallas. O gol espanhol foi marcado por Mikel Merino já no fim do segundo tempo.
O País de Gales, por outro lado, não disputou a Copa do Mundo de 2026. A equipe chegou à repescagem europeia, mas empatou por 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina em Cardiff e acabou eliminada nos pênaltis, por 4 a 2, ainda na semifinal do playoff.
Portugal agora é dirigido por Jorge Jesus, que faz nesta quinta-feira sua estreia oficial no comando da seleção após substituir Roberto Martínez. Em sua primeira convocação, o treinador manteve boa parte da base portuguesa, incluindo Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha e João Neves.
Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, segue como uma das principais referências da equipe e deve liderar o ataque português. O confronto também será o primeiro compromisso de Portugal desde a eliminação no Mundial, competição após a qual o atacante confirmou que aquela havia sido sua última participação em uma Copa do Mundo.
Do outro lado, o País de Gales segue comandado por Craig Bellamy e retorna à elite da Nations League. Harry Wilson e Jordan James voltaram à convocação depois de terem ficado fora dos amistosos de junho, enquanto Cian Ashford recebeu sua primeira chamada para a seleção principal.
Onde assistir à partida entre Portugal e País de Gales hoje?
A partida entre Portugal e País de Gales nesta quinta-feira, 24, pela primeira rodada da Liga A da Nations League 2026/27, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada.
Prováveis escalações:
Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Renato Veiga, Rúben Dias e Nuno Mendes; Vitinha, Rúben Neves e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Jorge Jesus.
País de Gales: Danny Ward; Neco Williams, Ben Cabango, Rhys Norrington-Davies e Jay Dasilva; Ethan Ampadu e Jordan James; David Brooks, Sorba Thomas e Brennan Johnson; Daniel James. Técnico: Craig Bellamy.
Arbitragem
- Árbitro: Donatas Rumšas (Lituânia);
- Assistentes: Aleksandr Radiuš e Dovydas Sužiedėlis (ambos da Lituânia);
- Quarto árbitro: Robertas Valikonis (Lituânia);
- VAR: Sören Storks (Alemanha);
- Assistente de VAR: Donatas Šimenas (Lituânia).