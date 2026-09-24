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Esporte

Portugal x País de Gales: onde assistir, horário e escalações

Partida desta quinta, 24, marca a estreia do técnico Jorge Jesus no comando português

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 09h57
LISBON, PORTUGAL - NOVEMBER 01: A general view of the inside of the stadium prior to kick off of the UEFA Champions League group D match between Sporting CP and Eintracht Frankfurt at Estadio Jose Alvalade on November 01, 2022 in Lisbon, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)
Estádio José Alvalade, em Lisboa (Gualter Fatia/Getty Images)
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Portugal x País de Gales: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Portugal e País de Gales se enfrentam nesta quinta-feira, 24, às 15h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela primeira rodada do Grupo A4 da Liga A da Nations League 2026/27. Portugal divide a chave com galeses, Noruega e Dinamarca e inicia a defesa do título da competição.

O confronto marca o início de um novo ciclo para Portugal depois da Copa do Mundo de 2026. A seleção portuguesa foi eliminada pela Espanha nas oitavas de final, com derrota por 1 a 0 em Dallas. O gol espanhol foi marcado por Mikel Merino já no fim do segundo tempo.

O País de Gales, por outro lado, não disputou a Copa do Mundo de 2026. A equipe chegou à repescagem europeia, mas empatou por 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina em Cardiff e acabou eliminada nos pênaltis, por 4 a 2, ainda na semifinal do playoff.

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Portugal agora é dirigido por Jorge Jesus, que faz nesta quinta-feira sua estreia oficial no comando da seleção após substituir Roberto Martínez. Em sua primeira convocação, o treinador manteve boa parte da base portuguesa, incluindo Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha e João Neves.

Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, segue como uma das principais referências da equipe e deve liderar o ataque português. O confronto também será o primeiro compromisso de Portugal desde a eliminação no Mundial, competição após a qual o atacante confirmou que aquela havia sido sua última participação em uma Copa do Mundo.

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Do outro lado, o País de Gales segue comandado por Craig Bellamy e retorna à elite da Nations League. Harry Wilson e Jordan James voltaram à convocação depois de terem ficado fora dos amistosos de junho, enquanto Cian Ashford recebeu sua primeira chamada para a seleção principal.

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Onde assistir à partida entre Portugal e País de Gales hoje?

A partida entre Portugal e País de Gales nesta quinta-feira, 24, pela primeira rodada da Liga A da Nations League 2026/27, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada.

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Prováveis escalações:

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Renato Veiga, Rúben Dias e Nuno Mendes; Vitinha, Rúben Neves e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Jorge Jesus.

País de Gales: Danny Ward; Neco Williams, Ben Cabango, Rhys Norrington-Davies e Jay Dasilva; Ethan Ampadu e Jordan James; David Brooks, Sorba Thomas e Brennan Johnson; Daniel James. Técnico: Craig Bellamy.

Arbitragem

  • Árbitro: Donatas Rumšas (Lituânia);
  • Assistentes: Aleksandr Radiuš e Dovydas Sužiedėlis (ambos da Lituânia);
  • Quarto árbitro: Robertas Valikonis (Lituânia);
  • VAR: Sören Storks (Alemanha);
  • Assistente de VAR: Donatas Šimenas (Lituânia).
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Seleção de Futebol de Portugal
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