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Esporte

Portugal x Nigéria: onde assistir, horário e escalações

Amistoso de hoje vai marcar a despedida da Seleção Portuguesa em seu país antes do embarque para a Copa. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 10h16 | Atualizado em 10 jun 2026, 16h18
LEIRIA, PORTUGAL - JANUARY 28: General view inside the stadium prior to the Allianz Cup Final match between Sporting CP and FC Porto at Estadio Dr. Magalhaes Pessoa on January 28, 2023 in Leiria, Portugal. (Photo by Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images)
Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, vai ser o palco da partida entre Portugal e Nigéria nesta quarta, 10 (Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images)
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Portugal entra em campo nesta quarta-feira, 1o, às 16h45 (horário de Brasília), em seu último compromisso antes da Copa do Mundo, contra a Nigéria. O amistoso internacional será realizado no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

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Os portugueses vem de uma sequência de invencibilidade nas últimas quatro partidas, com três vitórias contra Chile, Estados Unidos e Armênia e um empate contra o México. A partida de hoje vai marcar a despedida da seleção da torcida portuguesa antes do embarque para os Estados Unidos. Portugal está no Grupo K da Copa do Mundo, junto com Colômbia, República Democrática do Congo e Uzbequistão. A estreia no Mundial será contra os congoleses, no dia 17, em Houston, no Texas.

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Já a Nigéria ficou fora da Copa após perder nos pênaltis, na repescagem da África, justamente para a República Democrática do Congo. Os nigerianos não perdem há doze jogos no tempo normal e empatou o último amistoso contra a Polônia em 2 a 2.

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Como assistir ao jogo entre Portugal e Nigéria hoje?

Portugal e Nigéria vão se enfrentar nesta quarta, 10, às 16h45 (horário de Brasília), em partida amistosa, no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. A partida terá transmissão exclusiva do Sportv.

Prováveis escalações:

Portugal: Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; João Neves, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

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Nigéria: Okoye; Abdullahi Bewene, Semi Ajayi, Calvin Bassey e Zaidu Sanusi; Wilfred Ndidi, Frank Onyeka, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze e Moses Simon; Terem Moffi. Técnico: Éric Chelle.

Odds para Portugal x Nigéria:

Resultado final

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Betano: Portugal (1.32) – Empate (5.10) – Nigéria (8.75)

Bet365: Portugal (1.30) – Empate (5.25) – Nigéria (10.00)

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Arbitragem:

  • Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Espanha);
  • Assistentes: Iñigo Prieto (Espanha) e Guadalupe Porras Ayuso (Espanha);
  • VAR: Valentín Gómez (Espanha);
  • AVAR: Raúl Martín González Francés (Espanha);
  • Quarto árbitro: Gustavo Correia (Portugal).
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Seleção de Futebol da Nigéria
Seleção de Futebol de Portugal
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