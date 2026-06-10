Portugal x Nigéria: onde assistir, horário e escalações

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Portugal enfrenta a Nigéria em seu último amistoso pré-Copa do Mundo, nesta quarta (1º), às 16h45. A partida, em Leiria, marca a despedida da seleção portuguesa da torcida antes do embarque. Invictos há quatro jogos, os lusos encaram a forte Nigéria, que não perde há 12 jogos no tempo normal. Imperdível!

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Portugal entra em campo nesta quarta-feira, 1o, às 16h45 (horário de Brasília), em seu último compromisso antes da Copa do Mundo, contra a Nigéria. O amistoso internacional será realizado no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

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Os portugueses vem de uma sequência de invencibilidade nas últimas quatro partidas, com três vitórias contra Chile, Estados Unidos e Armênia e um empate contra o México. A partida de hoje vai marcar a despedida da seleção da torcida portuguesa antes do embarque para os Estados Unidos. Portugal está no Grupo K da Copa do Mundo, junto com Colômbia, República Democrática do Congo e Uzbequistão. A estreia no Mundial será contra os congoleses, no dia 17, em Houston, no Texas.

Já a Nigéria ficou fora da Copa após perder nos pênaltis, na repescagem da África, justamente para a República Democrática do Congo. Os nigerianos não perdem há doze jogos no tempo normal e empatou o último amistoso contra a Polônia em 2 a 2.

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Como assistir ao jogo entre Portugal e Nigéria hoje?

Portugal e Nigéria vão se enfrentar nesta quarta, 10, às 16h45 (horário de Brasília), em partida amistosa, no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. A partida terá transmissão exclusiva do Sportv.

Prováveis escalações:

Portugal: Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; João Neves, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

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Nigéria: Okoye; Abdullahi Bewene, Semi Ajayi, Calvin Bassey e Zaidu Sanusi; Wilfred Ndidi, Frank Onyeka, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze e Moses Simon; Terem Moffi. Técnico: Éric Chelle.

Odds para Portugal x Nigéria:

Resultado final

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Betano: Portugal (1.32) – Empate (5.10) – Nigéria (8.75)

Bet365: Portugal (1.30) – Empate (5.25) – Nigéria (10.00)

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Arbitragem:

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Espanha);



Mateo Busquets Ferrer (Espanha); Assistentes: Iñigo Prieto (Espanha) e Guadalupe Porras Ayuso (Espanha);



Iñigo Prieto (Espanha) e Guadalupe Porras Ayuso (Espanha); VAR: Valentín Gómez (Espanha);



Valentín Gómez (Espanha); AVAR: Raúl Martín González Francés (Espanha);



Raúl Martín González Francés (Espanha); Quarto árbitro: Gustavo Correia (Portugal).