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Esporte

Portugal x Dinamarca: onde assistir, horário e escalações

Seleções se enfrentam neste sábado, 14, pela Liga das Nações; Portugal faz seu primeiro jogo desde a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 10h15
BRAGA, PORTUGAL - AUGUST 23: General view inside the stadium prior to the UEFA Champions League - Play-Off First Leg match between Sporting Braga and Panathinaikos at Estadio Municipal de Braga on August 23, 2023 in Braga, Portugal. (Photo by Diogo Cardoso/Getty Images)
Estádio Municipal de Braga (Diogo Cardoso/Getty Images)
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Portugal recebe a Dinamarca neste sábado, 14, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Braga, pela quinta rodada do Grupo A4 da Liga das Nações da UEFA 2026/27.

Líder isolada da chave, com 12 pontos conquistados em quatro partidas, a seleção portuguesa tenta manter o aproveitamento perfeito e confirmar a primeira colocação do grupo. Comandada por Jorge Jesus, a equipe chega embalada por quatro vitórias consecutivas e já garantiu sua classificação às quartas de final. O confronto, no entanto, terá um significado especial: será o primeiro compromisso de Portugal desde o anúncio da aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção, no dia 5 de novembro, encerrando uma trajetória de 23 anos com a camisa portuguesa. Capitão dos títulos da Eurocopa de 2016 e das Ligas das Nações de 2019 e 2025, o atacante disputou 234 partidas com a seleção e marcou 146 gols, números que o consolidaram como recordista mundial de jogos e gols por seleções masculinas.

Já a Dinamarca entra em campo ocupando a segunda colocação do grupo, com seis pontos conquistados em quatro partidas. Sob o comando de Brian Riemer, a seleção dinamarquesa busca um resultado positivo para se aproximar da classificação às quartas de final e manter suas possibilidades de disputar a liderança. A equipe chega embalada pela vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales, mas terá desfalques importantes, como Andreas Christensen e Kasper Dolberg. Para tentar surpreender os portugueses, os dinamarqueses apostam na força ofensiva de Rasmus Højlund, na criatividade de Mikkel Damsgaard e na experiência de Pierre-Emile Højbjerg.

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Onde assistir a Portugal x Dinamarca ao vivo?

A partida entre Portugal e Dinamarca terá transmissão ao vivo pelo SporTV. O confronto acontece neste sábado, 14, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Braga, em Portugal, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.

Prováveis escalações:

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga e Flávio Nazinho; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix e Gonçalo Ramos. Técnico: Jorge Jesus.

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Dinamarca: Mads Hermansen; Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard e Joakim Mæhle; Morten Hjulmand, Pierre-Emile Højbjerg e Mads Bidstrup; Gustav Isaksen, Mohamed Daramy e Rasmus Højlund. Técnico: Brian Riemer.

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Rade Obrenović (Eslovênia);
  • Assistentes: Jure Praprotnik (Eslovênia) e Grega Kordež (Eslovênia);
  • Quarto árbitro: David Šmajc (Eslovênia);
  • VAR: Matej Jug (Eslovênia).
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