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Portugal e Chile se enfrentam em amistoso neste sábado, às 14h45 (horário de Brasília). Este é o penúltimo teste português antes da Copa do Mundo, com Cristiano Ronaldo no ataque e provável preservação de atletas do PSG. O Chile, fora do Mundial, busca reabilitação. Veja onde assistir e escalações.

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Portugal e Chile se enfrentam em amistoso internacional neste sábado, 6, às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras.

Esse vai ser o penúltimo amistoso da seleção portuguesa antes da estreia na Copa do Mundo. Portugal estará no Grupo K do torneio, junto com Colômbia, RD Congo e Uzbequistão. Nos últimos amistosos disputados, a equipe de Cristiano Ronaldo venceu os Estados Unidos e empatou com o México.

A tendência é que o técnico Roberto Martínez preserve os jogadores do PSG — Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos — que devem se juntar ao grupo somente depois do amistoso, abrindo espaço para Samu Costa no meio e Cristiano Ronaldo no comando do ataque.

Do outro lado, o Chile não se classificou para a Copa do Mundo e vai ficar de fora do torneio pela terceira edição consecutiva. Na última partida disputada, a seleção chilena perdeu da Nova Zelândia por 4 a 1.

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Como assistir ao jogo entre Portugal e Chile hoje?

Portugal e Chile vão se enfrentar neste sábado, 6, às 14h45 (horário de Brasília), em amistoso internacional, no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Prováveis escalações:

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e João Cancelo; Rúben Neves e Samu Costa; Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Rafael Leão; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

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Chile: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román e Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría e Vicente Pizarro; Darío Osorio, Lautaro Millán e Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia. Técnico: Nicolás Córdova.

Odds para Portugal x Chile:

Resultado final

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Betano: Portugal (1.22) – Empate (5.80) – Chile (13.00)

Bet365: Portugal (1.20) – Empate (5.25) – Chile (11.00)

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Arbitragem

Árbitro: Luca Zufferli (Itália);



Luca Zufferli (Itália); Assistentes: Giovanni Baccini (Itália) e Khaled Bahri (Itália);



Giovanni Baccini (Itália) e Khaled Bahri (Itália); Quarto árbitro: Miguel Nogueira (Portugal);



Miguel Nogueira (Portugal); VAR: Rosario Abisso (Itália);



Rosario Abisso (Itália); AVAR: Federico La Penna (Itália).