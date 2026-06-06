Portugal x Chile: onde assistir, horário e escalações
Partida amistosa será a penúltima dos portugueses antes da Copa do Mundo; chilenos não se classificaram para o torneio. Saiba como assistir ao vivo
Portugal e Chile se enfrentam em amistoso internacional neste sábado, 6, às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras.
Esse vai ser o penúltimo amistoso da seleção portuguesa antes da estreia na Copa do Mundo. Portugal estará no Grupo K do torneio, junto com Colômbia, RD Congo e Uzbequistão. Nos últimos amistosos disputados, a equipe de Cristiano Ronaldo venceu os Estados Unidos e empatou com o México.
A tendência é que o técnico Roberto Martínez preserve os jogadores do PSG — Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos — que devem se juntar ao grupo somente depois do amistoso, abrindo espaço para Samu Costa no meio e Cristiano Ronaldo no comando do ataque.
Do outro lado, o Chile não se classificou para a Copa do Mundo e vai ficar de fora do torneio pela terceira edição consecutiva. Na última partida disputada, a seleção chilena perdeu da Nova Zelândia por 4 a 1.
Como assistir ao jogo entre Portugal e Chile hoje?
Portugal e Chile vão se enfrentar neste sábado, 6, às 14h45 (horário de Brasília), em amistoso internacional, no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Prováveis escalações:
Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e João Cancelo; Rúben Neves e Samu Costa; Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Rafael Leão; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.
Chile: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román e Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría e Vicente Pizarro; Darío Osorio, Lautaro Millán e Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia. Técnico: Nicolás Córdova.
Odds para Portugal x Chile:
Resultado final
Betano: Portugal (1.22) – Empate (5.80) – Chile (13.00)
Bet365: Portugal (1.20) – Empate (5.25) – Chile (11.00)
Arbitragem
- Árbitro: Luca Zufferli (Itália);
- Assistentes: Giovanni Baccini (Itália) e Khaled Bahri (Itália);
- Quarto árbitro: Miguel Nogueira (Portugal);
- VAR: Rosario Abisso (Itália);
- AVAR: Federico La Penna (Itália).