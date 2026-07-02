Portugal presta tributo a Diogo Jota um ano após a morte do jogador

O jogo entre Portugal e Croácia, nesta quinta-feira (2), pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, começou às 20h (horário de Brasília). No horário local em Portugal, porém, a bola rolou já à meia-noite de sexta-feira (3), data que marca um ano da morte de Diogo Jota. A coincidência transformou a partida em uma noite de homenagens ao ex-atacante da seleção portuguesa.

Diogo Jota morreu em 3 de julho de 2025, aos 28 anos, em um acidente de carro na província de Zamora, no norte da Espanha. No veículo também estava o irmão, André Silva, de 25 anos.

As homenagens ao camisa 21 começaram muito antes da partida. Na convocação para a Copa do Mundo, o nome de Diogo Jota apareceu ao lado dos outros 26 jogadores portugueses, em uma lista simbólica divulgada pela federação. Desde o início do torneio, todos os atletas também utilizam uma pulseira personalizada com a inscrição “26+1. Diogo Forever”, acompanhada do nome de cada jogador, como forma de manter o ex-companheiro representado no grupo.

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Já no Estádio de Toronto, muitos torcedores compareceram vestindo a camisa 21 de Jota, cujo último gol por Portugal foi justamente em um amistoso contra a Croácia. Nas redes sociais da seleção, a homenagem também esteve presente: a publicação com a escalação teve como imagem de capa a camisa 21 do atacante.

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O cenário da partida reforçou o clima de lembrança. Disputado em Toronto, o duelo aconteceu na cidade com a maior comunidade portuguesa do Canadá, que reúne cerca de 200 mil imigrantes e descendentes do país europeu.

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Durante a execução do hino nacional português antes do início da partida, uma imagem de Diogo Jota foi exibida no telão do estádio, momento que pareceu emocionar os jogadores em campo.

La emoción de Cristiano Ronaldo durante el himno de Portugal, con un emotivo recuerdo para Diogo Jota. pic.twitter.com/W1HD9TOIOY — Momentos Virales (@momentoviral) July 2, 2026

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A viúva de Diogo Jota, Rute Cardoso, chegou a ser convidada para acompanhar a partida, mas preferiu não comparecer.

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