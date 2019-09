Portugal goleia Lituânia com quatro gols de Cristiano Ronaldo

A seleção portuguesa goleou a Lituânia por 5 a 1, fora de casa, nesta terça-feira, 10, em partida válida pelas eliminatórias da Eurocopa. O destaque da goleada, claro, foi o atacante Cristiano Ronaldo, da Juventus, que anotou quatro gols no confronto. Os lituanos diminuíram com o lateral Vytautas Andriuskevicius, mas o volante William Carvalho definiu a goleada lusa.

Com a atuação incrível, Cristiano chegou a 93 gols pela seleção portuguesa e se aproximou do recorde de gols por seleções nacionais. O português é o segundo colocado na lista, atrás somente do atacante Ali-Daei, que balançou as redes adversárias 109 vezes pelo Irã.

Atuais campeões da Eurocopa, os portugueses venceram a segunda partida consecutiva e assumiram a segunda colocação do Grupo B, com cinco pontos a menos que a líder Ucrânia, que tem um jogo a mais que os lusitanos.