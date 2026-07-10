Portugal anuncia a contratação de seu novo técnico

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Jorge Jesus assume o comando da seleção de Portugal, marcando sua estreia em trabalhos com equipes nacionais. O anúncio oficial foi feito nesta sexta, 10, sucedendo Roberto Martínez. Jesus, que estava livre após levar o Al-Nassr ao título saudita, traz na bagagem a experiência vitoriosa pelo Flamengo, onde conquistou Libertadores e outros grandes títulos.

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Jorge Jesus é o novo técnico da seleção de Portugal. Ele foi anunciado nesta sexta, 10, pela Federação de Futebol do país e assume o posto deixado por Roberto Martínez.

O treinador estava sem clube desde o fim de junho, quando saiu do Al-Nassr, depois de conquistar o título do Campeonato Saudita. Será o primeiro trabalho de Jesus em seleções.

Antes do time árabe, passou pelo rival Al-Hilal, Fenerbahçe, Benfica e Flamengo. Pelo Rubro-negro conquistou uma Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

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Seu antecessor, Roberto Martínez deixou o comando da seleção portuguesa após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo para a Espanha. No último ano, comandou a equipe no bicampeonato da Liga das Nações.

O artilheiro da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, confirmou que o Mundial deste ano foi o último da sua carreira. No entanto, não anunciou sua aposentadoria definitiva da seleção, e pode voltar a trabalhar com Jorge Jesus, seu treinador no Al-Nassr na última temporada.

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Os primeiros compromissos de Jesus á frente da seleção serão na fase de grupos da Liga das Nações 2026/27. A equipe está no grupo A4 junto de Noruega, País de Gales e Dinamarca. Os jogos serão realizados nas datas Fifa de setembro, outubro e novembro.

Segunda opção

Nos bastidores, o ex-Flamengo não era a primeira escolha da Federação portuguesa. A entidade conversava com José Mourinho, que há muito tempo queria comandar a seleção. A dúvida era se o treinador assumira depois da Liga das Nações de 2025 ou depois da Copa do Mundo. Como Roberto Martínez venceu a Liga das Nações e tinha uma multa contratual alta, a possível vinda de Mourinho ficou para depois do Mundial.

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Mas em paralelo, Mourinho entrou na mira do Real Madrid, no final de nova temporada sem título do clube espanhol. O português também desejava comandar um clube top 10 europeu, e aceitou a proposta para retornar aos blancos. Jorge Jesus era a segunda opção da Federação.

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