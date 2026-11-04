Porto x Napoli: onde assistir, horário e escalações

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Porto e Napoli se enfrentam pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2026/2027. O Porto, ainda sem pontos na competição europeia, busca reabilitação em casa, enquanto o Napoli tenta ganhar regularidade e melhorar sua posição na tabela. Ambas as equipes enfrentam desfalques importantes.

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O Porto recebe o Napoli nesta quarta-feira, 4, às 17h (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2026/2027.

Comandado pelo italiano Francesco Farioli, o Porto perdeu os três primeiros compromissos na competição europeia, diante de Manchester City, Real Betis e PSV Eindhoven, e ainda não somou pontos. No Campeonato Português, porém, o cenário é diferente: os Dragões chegam embalados por uma goleada por 4 a 0 sobre o Estoril.

Para o confronto em casa, Farioli terá problemas na montagem da equipe. William Gomes e Vasco Sousa seguem afastados por lesão, enquanto o jovem Oskar Pietuszewski é dúvida devido a um problema muscular na coxa. O lateral Zaidu Sanusi também apresentou problemas físicos na última partida. Em contrapartida, o treinador conta com o goleiro Diogo Costa, o brasileiro Pepê e o atacante Samu Aghehowa entre as principais referências da equipe.

Do outro lado, o Napoli tenta ganhar regularidade na competição continental. A equipe italiana soma três pontos nas três primeiras rodadas e busca uma segunda vitória para melhorar sua posição na classificação. No último compromisso pela Champions League, o clube venceu o Bodø/Glimt por 4 a 3. No Campeonato Italiano, porém, o time comandado por Massimiliano Allegri vem de uma derrota por 2 a 0 para a Juventus, resultado que ampliou a pressão sobre o desempenho da equipe.

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Para o duelo em Portugal, Allegri enfrenta uma extensa lista de desfalques. Os brasileiros David Neres e Alisson Santos estão entre os jogadores lesionados, assim como Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, Leonardo Spinazzola, Alessandro Buongiorno e Mathías Olivera. O atacante Rasmus Højlund também enfrenta problemas físicos, enquanto Kevin De Bruyne é dúvida. Apesar das dificuldades, o Napoli aposta na experiência de Scott McTominay, André-Frank Zambo Anguissa e Matteo Politano para buscar um resultado positivo fora de casa.

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Onde assistir?

A partida entre Porto e Napoli terá transmissão ao vivo pela HBO Max, no streaming. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, em Portugal.

Prováveis escalações:

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Zaidu Sanusi; Pablo Rosario, Gabri Veiga e Victor Froholdt; Pepê, Samu Aghehowa e Borja Sainz. Técnico: Francesco Farioli.

Napoli: Alex Meret; Luca Marianucci, Amir Rrahmani, Rafa Marín e Mykyta Melnyk; Scott McTominay, Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa; Matteo Politano, Lorenzo Lucca e Noa Lang. Técnico: Massimiliano Allegri.

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Equipe de arbitragem:

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra);

Assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring (Inglaterra);

Quarto árbitro: Thomas Bramall (Inglaterra);

VAR: Stuart Attwell (Inglaterra);

Assistente de VAR: Christian Dingert (Alemanha).