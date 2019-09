Por trás da foto: a ‘chuva’ de pelúcia no Campeonato Holandês

Um jogo da 6ª rodada do Campeonato Holandês ganhou destaque internacional no último domingo 15. O tradicional Feyenoord bateu o Ado Den Haag por 3 a 2 com gols de Karsdorp, Narsingh e Fer – Edgar e Tapia, ambos contra, descontaram para os visitantes. Mas nada chamou mais atenção no Estádio de Kuip do que um gesto solidário da torcida do Den Haag.

Aos 12 minutos da primeira etapa, os fãs que estavam alocados no anel superior do estádio arremessaram para o setor abaixo cerca de 3.000 bichos de pelúcia. No local, estavam posicionadas crianças internadas no hospital infantil Sophia, em Roterdã.

O Feyenoord x ADO Den Haag ficou marcado por uma "chuva" de bichinhos de pelúcia por parte dos visitantes. O gesto ocorreu a partir de um convite feito pelo Feyenoord para presentear crianças do Hospital Pediátrico Sophia, em Roterdã, que estavam logo abaixo. 🥰 pic.twitter.com/6CNK6Iw84F — MKTEsportivo (@mkt_esportivo) September 16, 2019

O gesto da torcida do Ado Den Haag acontece desde 2016 e faz parte da campanha “adote um urso de pelúcia por 1 euro”, no qual a quantia arrecadada é destinada a hospitais infantis. Cerca de 30.000 pelúcias foram “adotados” para esta partida, mas a segurança do estádio achou melhor limitar o número de bichos de pelúcia a serem utilizados.

O árbitro Serdar Gözübüyük paralisou a partida no momento em que as pelúcias foram arremessadas às crianças. O ato da torcida do Ado Den Haag durou cerca de um minuto e foi grandemente aplaudido por jogadores e pela torcida da casa, que também cantou a icônica canção You’ll never walk alone.