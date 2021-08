Por saúde mental, Simone Biles abre mão também da final de solo

Simone Biles não defenderá sua medalha de ouro olímpica em exercícios de solo. Depois de desistir das provas individual geral, salto e barras assimétricas, alegando problemas psicológicos, a ginasta americana, considerada a maior estrela dos Jogos de Tóquio antes do início da competição, também abriu mão da final no solo, anunciou na madrugada deste domingo, 1º, a confederação americana de ginástica.

“Simone retirou-se da final de solo e vai tomar uma decisão sobre a trave ainda esta semana. De qualquer forma, estamos contigo, Simone.”, escreveu a USA Gymnastics, citando a última prova que resta à ginasta, marcada para a próxima terça-feira, 3. Jennifer Gadirova, da Grã-Bretanha, substituirá Biles na final de solo na segunda-feira, 2.

Simone has withdrawn from the event final for floor and will make a decision on beam later this week. Either way, we’re all behind you, Simone.

— USA Gymnastics (@USAGym) August 1, 2021