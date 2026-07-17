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Esporte

Por que Wilton Pereira Sampaio ficou fora da final e da decisão de 3º lugar da Copa?

Rivalidade com Argentina, críticas por França x Inglaterra em 2022 e preferência por venezuelano tiram o brasileiro dos jogos decisivos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 11h10 | Atualizado em 18 jul 2026, 13h08
Um jogador de futebol de pele escura, vestindo camisa branca com o número 22, tem as mãos no rosto e boca aberta em expressão de surpresa ou choque, olhando para um árbitro de costas, com camisa laranja e nome SAMPAIO
Bellingham discorda de marcação de Wilton Pereira Sampaio nas quartas de final da Copa do Mundo 2022 (Shaun Botterill - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Wilton Pereira Sampaio não foi escalado para apitar a final da Copa do Mundo 2026 nem a disputa pelo 3º lugar. O brasileiro estava entre os árbitros ainda nos Estados Unidos disponíveis à Fifa para comandar os jogos decisivos, porém, ficou de fora da escala das partidas finais.

O escolhido para a final foi o esloveno Slavko Vincic. O nome do brasileiro esteve entre os cotados pela imprensa internacional, mas ficou de fora da decisão após a classificação da Argentina. O regulamento da Fifa não impede a escolha de árbitros da mesma confederação continental de uma das seleções envolvidas no jogo de apitar, como o esloveno fará no jogo com a seleção espanhola em campo. No entanto, a Fifa optou por evitar um representante da Conmebol na final.

Espanha e Argentina se enfrentam pela final do Mundial neste domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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O brasileiro era cotado também para a disputa de 3º lugar, porém, o escolhido foi o venezuelano Jesús Valenzuela como reverência ao país sul-americano que sofreu dois terremotos no último dia 24, com quase 5.000 mortes registradas até esta quinta, 16.

Segundo o UOL, outro ponto que tirou Wilton da escala foram as críticas por sua atuação em França x Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo 2022, mesmo confronto da disputa de 3º lugar na atual edição. O árbitro foi criticado por ambos os lados, principalmente dos ingleses que pediram um pênalti não marcado pelo brasileiro no jogo que terminou com a vitória francesa por 2 a 1.

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França e Inglaterra se enfrentam na disputa pelo 3º lugar neste sábado, 18, às 18h, no estádio de Miami, nos EUA.

Nesta Copa do Mundo, Wilton apitou a abertura do torneio entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México, e os jogos entre Noruega e Senegal na fase de grupos, e Holanda x Marrocos na fase de 16 avos de final. Foi o seu segundo Mundial na carreira, depois de apitar quatro jogos em 2022, no Catar.

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