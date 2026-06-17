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Esporte

Por que os craques dos outros países são mais longevos?

Contraste com veteranos estrangeiros chama atenção negativamente

Por Ígor Resende 17 jun 2026, 17h14 | Atualizado em 17 jun 2026, 17h17
Adriano, de costas, com camisa amarela e número 7, gesticula com os polegares para cima. Ronaldinho Gaúcho, ao lado, sorri com a boca aberta, também de camisa amarela, celebrando em campo de futebol com torcida ao fundo
Adriano e Ronaldinho na Copa do Mundo de 2006 (Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar/Getty Images)
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Os craques brasileiros que comandaram os últimos títulos mundiais, em 1994 e 2002, encerraram a participação em Copas de forma precoce, quase sempre antes dos 30 anos.

Já no cenário internacional, é possível ver grandes nomes que continuam em atividade por suas seleções. Cristiano Ronaldo com 41 anos, Lionel Messi aos 38 e Luka Modrić com 40 são exemplos de craques vitoriosos e longevos na Copa do Mundo de 2026.

No caso dos brasileiros, os motivos quase sempre estão relacionados a lesões, mas também há decisão técnica e problemas extracampo – que vão de indisciplina até perfil festivo e boêmio. 

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Enquanto CR7 se destaca pela disciplina, Messi é discreto (Reprodução/Reprodução)
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Romário ficou fora da Copa de 1998 pela mesma lesão que Neymar teve agora. Já em 2002, foi por uma decisão de Felipão. Quatro anos depois, em 2006, foi a vez de Parreira deixar Rivaldo de fora. O destaque do penta perdeu espaço ao se transferir para o futebol grego.

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Em 2010, uma série de encerramentos colocou fim ao “quarteto mágico”. Além de Ronaldo, acima do peso no Corinthians, também ficaram de fora Ronaldinho, por opção técnica de Dunga, e Adriano, então artilheiro e campeão brasileiro pelo Flamengo. 

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No caso do Imperador, além de faltar aos treinos ele também ganhou peso e perdeu ritmo. Já no ciclo seguinte, em 2014, foi a vez de Kaká ficar de fora, após lesões e falta de sequência pelo Milan.

Última Copa dos Brasileiros:

Rivaldo – 30 anos (2002)
Ronaldo – 29 anos (2006)
Romário – 28 anos (1994)
Kaká – 28 anos (2010)
Ronaldinho – 26 anos (2006)
Adriano – 24 anos (2006)

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Adriano é fotografado bebendo cerveja em churrascaria no Rio de Janeiro
Adriano é fotografado bebendo cerveja em churrascaria no Rio de Janeiro (Edelson Silva/ AG News/VEJA)
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Copa do Mundo 2026
Cristiano Ronaldo
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Seleção Brasileira de Futebol
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