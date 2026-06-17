Por que os craques dos outros países são mais longevos?

Os craques brasileiros que comandaram os últimos títulos mundiais, em 1994 e 2002, encerraram a participação em Copas de forma precoce, quase sempre antes dos 30 anos.

Já no cenário internacional, é possível ver grandes nomes que continuam em atividade por suas seleções. Cristiano Ronaldo com 41 anos, Lionel Messi aos 38 e Luka Modrić com 40 são exemplos de craques vitoriosos e longevos na Copa do Mundo de 2026.

No caso dos brasileiros, os motivos quase sempre estão relacionados a lesões, mas também há decisão técnica e problemas extracampo – que vão de indisciplina até perfil festivo e boêmio.

Continua após a publicidade

Romário ficou fora da Copa de 1998 pela mesma lesão que Neymar teve agora. Já em 2002, foi por uma decisão de Felipão. Quatro anos depois, em 2006, foi a vez de Parreira deixar Rivaldo de fora. O destaque do penta perdeu espaço ao se transferir para o futebol grego.

Em 2010, uma série de encerramentos colocou fim ao “quarteto mágico”. Além de Ronaldo, acima do peso no Corinthians, também ficaram de fora Ronaldinho, por opção técnica de Dunga, e Adriano, então artilheiro e campeão brasileiro pelo Flamengo.

Continua após a publicidade

No caso do Imperador, além de faltar aos treinos ele também ganhou peso e perdeu ritmo. Já no ciclo seguinte, em 2014, foi a vez de Kaká ficar de fora, após lesões e falta de sequência pelo Milan.

Última Copa dos Brasileiros:

Rivaldo – 30 anos (2002)

Ronaldo – 29 anos (2006)

Romário – 28 anos (1994)

Kaká – 28 anos (2010)

Ronaldinho – 26 anos (2006)

Adriano – 24 anos (2006)

Continua após a publicidade