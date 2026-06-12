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Esporte

Por que os americanos chamam o futebol de “soccer”?

A origem da expressão esconde um fascinante passeio histórico e linguístico

Por Fábio Altman, de Basking Ridge (Nova Jersey) 12 jun 2026, 07h01 | Atualizado em 13 jun 2026, 13h34
Bola de futebol branca, verde, azul e vermelha com a marca TRIONDA no gramado de um estádio, com arquibancadas e holofotes ao fundo sob um céu nublado
A bola lá na frente, mas de modo insólito: novo recurso (Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images)
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A frieza com que a Copa do Mundo é recebida nos Estados Unidos pode ser iluminada por um descompasso linguístico, por assim dizer. No dia em que a seleção americana estreia contra o Paraguai, em Los Angeles, passear pela origem da denominação do esporte é mais do que interessante. Quando um torcedor brasileiro ouve um americano falar em soccer, a reação costuma ser de estranhamento, ou mesmo de riso. Afinal, em quase todo o mundo o esporte é conhecido simplesmente como futebol (football, fútbol, fußball). Por que, então, os Estados Unidos insistem em usar uma palavra diferente?

A resposta passa por uma curiosa reviravolta histórica: o termo soccer foi criado pelos próprios britânicos.

A origem inglesa

No século XIX, diversas modalidades de futebol coexistiam no Reino Unido. Algumas seguiam regras que permitiam carregar a bola com as mãos, enquanto outras privilegiavam o jogo com os pés. Para organizar a prática esportiva, foi criada a Football Association, entidade que estabeleceu as regras do chamado Association Football — o esporte que hoje conhecemos como futebol.

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Na época, estudantes de universidades britânicas tinham o hábito de abreviar palavras e criar apelidos informais. Assim como rugby football virou rugger, association football passou a ser chamado de assoccer, termo que mais tarde foi encurtado para soccer. Durante décadas, as duas palavras — football e soccer — coexistiram no vocabulário britânico.

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O caminho diferente dos Estados Unidos

Enquanto o Reino Unido consolidava o uso de football para designar o esporte mais popular do país, os Estados Unidos seguiam outra trajetória. Entre os americanos, uma modalidade derivada do rugby ganhava força e se transformava no que hoje é conhecido como futebol americano. Com o crescimento explosivo desse esporte, o termo football passou a ser associado quase exclusivamente a ele.

Para evitar confusões, os americanos mantiveram o uso de soccer para se referir ao futebol praticado com os pés. O que parecia uma solução prática acabou se tornando parte da identidade esportiva do país.

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Não são apenas os americanos

Embora os Estados Unidos sejam o exemplo mais conhecido, eles não foram os únicos a adotar o termo. Países como Canadá, Austrália e Irlanda também utilizaram ou ainda utilizam a palavra soccer em determinados contextos, especialmente porque possuem outras modalidades de futebol muito populares. Na Austrália, por exemplo, o termo ajudava a diferenciar o esporte do chamado Australian Rules Football, uma das paixões nacionais.

Uma ironia histórica

Hoje, muitos torcedores ao redor do mundo veem o termo soccer como uma peculiaridade americana. No entanto, a ironia é que a palavra nasceu justamente na Inglaterra, berço do futebol moderno. Os britânicos acabaram abandonando o apelido e adotando quase exclusivamente football. Já os americanos preservaram uma expressão que atravessou o Atlântico e sobreviveu por mais de um século.

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Em outras palavras, quando um norte-americano fala em soccer, está usando uma palavra criada pelos ingleses para nomear o esporte que o resto do mundo conhece simplesmente como futebol. Por trás da diferença de nomenclatura existe, portanto, uma história de tradição, adaptação cultural e evolução linguística. E, curiosamente, o termo que muitos consideram tipicamente americano é, na verdade, uma herança britânica.

Donald Trump, sempre surpreendente, com apreço pelo avesso das coisas, chegou a declarar, no ano passado, que editaria uma ordem executiva obrigando o “soccer” a ser chamado de “football” nos Estados Unidos. “Eu acho que podemos fazer isso, acho que eu poderia fazer isso”, disse. Não fez, mas a ideia paira no ar. “Seria uma mudança histórica, que vai mostrar uma verdade mundial que os EUA resistiu por anos de um esporte que foi inventado por ingleses e não americanos. Os mais tradicionais não vão gostar. Já os de descendência latina, que já são quase 20% da população, irão gostar, e a popularização virá nas próximas gerações que aprenderão a chamar de football o esporte jogado com os pés”, diz Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM. É possível. A título de curiosidade, que não representa lá um grande salto, mas faz evocar novos ares. A senha de acesso à internet para os jornalistas é Football2026 e não Soccer2026.

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