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Esporte

Por que o VAR revisou o lance de cartão amarelo em Argentina x Suíça?

Embolo recebeu segundo cartão amarelo e foi expulso após empate suíço nas quartas de final

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 01h04 | Atualizado em 12 jul 2026, 10h32
Um árbitro de futebol, de costas, em camisa amarela e shorts pretos, levanta um cartão amarelo para jogadores de camisa vermelha que o cercam, alguns com os braços erguidos em protesto. O gramado verde e a torcida embaçada ao fundo completam a cena de tensão em campo
Árbitro mostra segundo cartão amarelo para Embolo em jogo entre Suíça e Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo (David Ramos/Getty Images)
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Por que o VAR revisou o lance de cartão amarelo em Argentina x Suíça? Priorizar nos meus resultados Google

No jogo das quartas de final entre Argentina e Suíça neste sábado, 11, o jogador Embolo recebeu um cartão amarelo aos 25 minutos do segundo tempo após intervenção do árbitro de vídeo. A revisão seguiu uma nova regra da Fifa para esta Copa do Mundo de uso do VAR por “erro de identificação”. 

No lance em questão, Embolo sofreu aparente falta de Paredes que levou cartão amarelo pela infração. Mas o VAR interveio e chamou o árbitro para revisar a jogada por “erro de identificação”. Após revisar o lance, o árbitro João Pinheiro tirou o amarelo do argentino e o deu para o atacante suíço por simulação.  A decisão gerou muita reclamação da seleção europeia porque seu atacante foi expulso, já que também tinha levado a punição na primeira etapa, e a equipe vivia seu melhor momento no jogo.

Árbitro de futebol com camisa verde fluorescente e óculos escuros, gesticula para um jogador de camisa vermelha que está com as mãos juntas, enquanto jogadores de camisas vermelhas e brancas com listras azuis observam a discussão em campo
Embolo questiona árbitro após ser expulso por segundo amarelo (Lars Baron/Getty Images)
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O VAR não pode intervir em lances de cartão amarelo pelas regras da Fifa. Mas segundo novas regras da entidade implementadas a partir desta Copa, o auxílio de vídeo pode ser acionado “para auxiliar nas decisões envolvendo expulsões decorrentes de um segundo cartão amarelo, erros de identificação de jogadores punidos por cartões, escanteios marcados incorretamente, infrações claras da equipe atacante antes de a bola entrar em jogo (como em cobranças de laterais e escanteios).”

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Pela regra de erro de identificação,  o VAR acionou o árbitro de campo em Argentina x Suíça para retirar o cartão dado a Paredes e concedê-lo a Embolo, e não por revisão se o lance era para amarelo, como acontece com expulsões. O jogador recebeu vermelho, pois já tinha levado outro cartão amarelo, caso não tivesse, ficaria apenas com o amarelo da simulação e seguiria na partida. 

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O jogo estava em 1 a 1 quando Embolo foi expulso. Com um a menos, a Suíça perdeu a superioridade no jogo, e mesmo asssim conseguiu levar o jogo para a prorrogação. No tempo extra, Julián Álvarez e Lautaro Martínez marcaram os gols da Argentina que venceu o jogo das quartas de final por 3 a 1 e se classificou para a semifinal da Copa do Mundo.

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