Por que o VAR revisou o lance de cartão amarelo em Argentina x Suíça?

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Uma polêmica intervenção do VAR marcou a partida entre Argentina e Suíça na Copa do Mundo. Por ‘erro de identificação’, o árbitro reverteu um cartão amarelo de Paredes para Embolo, que acabou expulso por simulação. A nova regra foi decisiva, influenciando o jogo que terminou com a vitória argentina por 3 a 1 na prorrogação.

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No jogo das quartas de final entre Argentina e Suíça neste sábado, 11, o jogador Embolo recebeu um cartão amarelo aos 25 minutos do segundo tempo após intervenção do árbitro de vídeo. A revisão seguiu uma nova regra da Fifa para esta Copa do Mundo de uso do VAR por “erro de identificação”.

No lance em questão, Embolo sofreu aparente falta de Paredes que levou cartão amarelo pela infração. Mas o VAR interveio e chamou o árbitro para revisar a jogada por “erro de identificação”. Após revisar o lance, o árbitro João Pinheiro tirou o amarelo do argentino e o deu para o atacante suíço por simulação. A decisão gerou muita reclamação da seleção europeia porque seu atacante foi expulso, já que também tinha levado a punição na primeira etapa, e a equipe vivia seu melhor momento no jogo.

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O VAR não pode intervir em lances de cartão amarelo pelas regras da Fifa. Mas segundo novas regras da entidade implementadas a partir desta Copa, o auxílio de vídeo pode ser acionado “para auxiliar nas decisões envolvendo expulsões decorrentes de um segundo cartão amarelo, erros de identificação de jogadores punidos por cartões, escanteios marcados incorretamente, infrações claras da equipe atacante antes de a bola entrar em jogo (como em cobranças de laterais e escanteios).”

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Pela regra de erro de identificação, o VAR acionou o árbitro de campo em Argentina x Suíça para retirar o cartão dado a Paredes e concedê-lo a Embolo, e não por revisão se o lance era para amarelo, como acontece com expulsões. O jogador recebeu vermelho, pois já tinha levado outro cartão amarelo, caso não tivesse, ficaria apenas com o amarelo da simulação e seguiria na partida.

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O jogo estava em 1 a 1 quando Embolo foi expulso. Com um a menos, a Suíça perdeu a superioridade no jogo, e mesmo asssim conseguiu levar o jogo para a prorrogação. No tempo extra, Julián Álvarez e Lautaro Martínez marcaram os gols da Argentina que venceu o jogo das quartas de final por 3 a 1 e se classificou para a semifinal da Copa do Mundo.

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