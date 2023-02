Por que o ‘portunhol’ virou idioma oficial no Wolverhampton

Com o anúncio da contratação de João Gomes pelo Wolverhampton, a expectativa passa a ser sobre a adaptação do volante ex-Flamengo à Premier League. Entre os fatores que envolvem esse período inicial em um novo clube, a comunicação certamente não será um problema, como o vídeo de sua chegada deixou claro.

Em material divulgado pelo time do oeste da Inglaterra, o brasileiro cumprimenta seus novos companheiros, praticamente sem falar inglês. Tendo em vista que o elenco do Wolverhampton conta com 12 lusófonos (falantes do português), além de outros seis jogadores nascidos em países que têm espanhol como língua principal – o que representa 62% do plantel – as primeiras conversas foram mais familiares ao jogador de 21 anos.

No grupo, há três nascidos no Brasil. Diego Costa, atacante naturalizado espanhol, já recebeu a nova contratação com um “E aí, meu moleque!”. Matheus Nunes, volante que optou por defender a seleção portuguesa, e Matheus Cunha, que esbanjou descontração no primeiro contato com João, são os outros conterrâneos.