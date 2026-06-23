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Esporte

Por que o jogador Doku deixou a concentração da Bélgica para ir a Londres?

Atacante foi criticado por jornalista francesa por viajar durante a Copa para ver o nascimento do filho

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 17h38
Jogador de futebol com dreadlocks, camisa vermelha da Bélgica número 11, erguendo a mão direita em saudação, em campo de futebol
Doku, atacante da seleção da Bélgica (Henry Rodenburg/Getty Images)
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O atacante da Bélgica, Jeremy Doku, fez uma rápida viagem durante a Copa do Mundo para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho. O jogador deixou a concentração da equipe nos Estados Unidos e foi para Londres onde a sua esposa deu à luz ao primogênito do casal nesta segunda, 22.

Doku já retornou para os EUA, e se juntou à delegação na cidade de Seattle, local da base de treinamento da seleção belga na Copa do Mundo.

Ele jogou no empate em 1 a 1 com o Egito na primeira rodada no dia 15, mas não foi relacionado para enfrentar o Irã na segunda rodada, no dia 21, por conta de uma infecção respiratória. Para a viagem a Londres, ele foi acompanhado de um médico da seleção belga e viajou de máscara. 

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“Jeremy foi informado ontem, antes da partida, de que o nascimento era iminente. Como ele já vinha recebendo a medicação adequada há vários dias, pôde viajar sem qualquer risco médico para estar com sua família neste momento especial. Ele foi acompanhado pelo também médico da equipe, Brecht De Coninck. Tudo correu muito bem, e mãe, pai e filho estão todos ótimos. Jeremy se reunirá novamente ao grupo em Seattle amanhã à noite” disse o médico Brahim Hacene da equipe, em comunicado da Federação da Bélgica.

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Em suas redes sociais, Doku agradeceu o apoio: “Obrigado a todos pelo amor, as orações e as mensagens de carinho nos últimos dias. Shireen e Praise estão ótimos, e meu coração está cheio de gratidão. Receber meu filho é uma das maiores bênçãos que Deus já me deu. Obrigado à seleção pelo apoio, agora é hora de voltar ao futebol e representar meu país no maior palco do mundo.”

O jogador ainda é dúvida para a partida decisiva da fase de grupos contra a Nova Zelândia à meia-noite desta sexta, 26. A seleção ainda não venceu no torneio, e precisa de uma vitória para garantir a vaga no mata-mata. Caso empate, dependeria de outros resultados para garantir a classificação.

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Decisão criticada

Antes do início do Mundial, Doku havia dito que iria acompanhar a esposa na hora do parto previsto para depois do torneio.

A apresentadora francesa France Pierron, do programa esportivo L’Equipe de Choc criticou a decisão do jogador de deixar a concentração para acompanhar o parto, um momento em que o pai é “completamente inútil”, segundo ela. 

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“Copa do Mundo é uma alegria incrível. Há centenas de jogadores que matariam para estar no seu lugar. Talvez isso nunca mais aconteça na sua vida. Você está vivendo um sonho de infância e vai abandonar tudo para assistir ao nascimento do seu filho. Um momento, desculpe a expressão, em que o pai é completamente inútil. Há pessoas que fizeram empréstimos apenas para assistir aos jogos, e você não vai jogar só para cortar o cordão umbilical”, disse Pieron, depois afastada do programa por sua fala. 

Outro jogador que se tornou pai durante a Copa do Mundo foi o zagueiro Leo Skiri Ostigard. Diferente de Doku, norueguês optou por continuar com a equipe na Copa do Mundo na América do Norte e acompanhou por vídeo chamada o nascimento do primogênito.

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“Acompanhei tudo por FaceTime e consegui participar de cada momento. É difícil colocar em palavras. Claro que foi doloroso não estar lá, mas senti que participei da melhor maneira possível”, disse o jogador em entrevista coletiva.

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