Por que Neymar segue decisivo para o Brasil, segundo ex-capitão da seleção

A convocação de Neymar para a Copa do Mundo, mesmo em meio a questionamentos sobre sua condição física, foi apontada pelo ex-zagueiro e ex-capitão da seleção brasileira no Mundial de 1986 Edinho como um dos fatores que elevaram sua confiança no desempenho da equipe. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o ex-jogador afirmou que o atacante continua sendo uma peça indispensável para o Brasil.

Segundo Edinho, a simples presença de Neymar em campo altera a dinâmica dos adversários e oferece segurança aos companheiros. “Eu me imagino jogando contra o Neymar, mesmo com uma perna só; seria uma preocupação muito grande”, afirmou. Para ele, abrir mão do camisa 10 seria um erro, independentemente das limitações físicas decorrentes de lesões.

Por que Edinho considera Neymar fundamental para a seleção?

Na avaliação do ex-capitão, o diferencial de Neymar vai além da condição atlética. Edinho destacou a capacidade de leitura de jogo do atacante e sua influência sobre o restante da equipe. “Ele joga com a cabeça, pensa na frente de todo mundo. O físico pode estar machucado, mas o cognitivo dele está totalmente à frente”, disse.

O ex-jogador também ressaltou o impacto psicológico da presença do atacante entre os titulares. Para ele, atletas como Vinícius Júnior e Rafinha atuam com mais tranquilidade quando têm Neymar ao lado, o que amplia o potencial ofensivo da seleção brasileira.

Neymar deve ser preservado para o mata-mata?

Edinho acredita que a preparação do atacante deve ter como foco os confrontos decisivos da competição. Na entrevista, afirmou que o momento mais importante para contar com Neymar em sua melhor condição é a fase eliminatória.

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Para sustentar sua análise, ele lembrou casos de jogadores que chegaram a grandes torneios sob desconfiança física e acabaram sendo decisivos. Citou exemplos como Rivellino, em 1978, Zico, em 1986, e Ronaldo, que, segundo ele, conseguiram superar problemas físicos para desequilibrar partidas importantes.

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Como a convocação de Neymar mudou a visão de Edinho sobre o Brasil?

Antes do início da Copa, Edinho admitiu enxergar o cenário da seleção com pessimismo. O ex-jogador mencionou dificuldades enfrentadas ao longo do ciclo, incluindo mudanças de comando técnico e problemas administrativos na CBF.

A convocação de Neymar, entretanto, alterou sua percepção. “Depois da convocação do Neymar, mesmo contundido, fiquei mais otimista”, afirmou. Para ele, a comissão técnica deve buscar uma equipe mais compacta e equilibrada, capaz de ganhar confiança à medida que a competição avançar.

Ao longo da entrevista, Edinho reforçou que a experiência e a capacidade de decisão do camisa 10 podem ser determinantes para as pretensões brasileiras. Mesmo diante das dúvidas sobre seu condicionamento físico, o ex-capitão da seleção vê Neymar como um jogador capaz de influenciar diretamente o desempenho do time e aumentar as chances de sucesso do Brasil na Copa do Mundo.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.