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Por que Messi começou no banco contra a Jordânia? técnico argentino explica

Além da atuação de Messi, a Argentina garantiu a classificação aos 16 avos de final como líder do grupo

Por Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 13h43
Lionel Messi, de costas, sorri com o braço direito tatuado erguido e punho cerrado, vestindo camisa azul e branca da Argentina com MESSI e 10 nas costas, em um estádio lotado
Messi não demonstra preocupação com as marcas individuais que ainda pode alcançar nesta Copa do Mundo (Tom Weller/Getty Images)
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O atacante argentino Lionel Messi optou por começar no banco de reservas a partida entre Argentina e Jordânia para dar mais minutos em campo aos companheiros de equipe. A revelação foi feita pelo técnico Lionel Scaloni em entrevista coletiva neste sábado, 27, após a vitória argentina por 3 a 1.

“Ele poderia ter jogado os 90 minutos para bater seus recordes, mas pediu para que seus companheiros tivessem tempo de jogo”, afirmou Scaloni.

Segundo o treinador, Messi não demonstra preocupação com as marcas individuais que ainda pode alcançar nesta Copa do Mundo, ao contrário do que muitos imaginam.

“Ele disse que o melhor seria isso, e eu concordei. Isso mostra um pouco da nossa seleção, que valoriza o grupo”, acrescentou.

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Messi entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo e, aos 35, marcou um belo gol de falta. Com o gol, chegou a 19 em Copas do Mundo e ampliou sua vantagem como maior artilheiro da história da competição. Na sequência aparecem Miroslav Klose e Kylian Mbappé, ambos com 16 gols, além de Ronaldo Fenômeno, com 15.

Além da atuação de Messi, a Argentina garantiu a classificação aos 16 avos de final como líder do grupo. A Áustria terminou na segunda colocação, enquanto a Argélia ficou com a terceira posição. O próximo compromisso da seleção argentina será na sexta-feira, 3, às 19h, contra Cabo Verde.

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