Por que Flamengo e Palmeiras ficaram de fora da convocação da seleção brasileira?

O técnico Carlo Ancelotti divulgou nesta quinta-feira, 29, a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra o Japão e Singapura na próxima data Fifa, em novembro. A lista deixou de fora, propositalmente, jogadores de Flamengo e Palmeiras, que lideram o campeonato brasileiro.

Durante a coletiva, o diretor de seleções masculina da CBF, Rodrigo Caetano, disse que a escolha foi pensada para não atrapalhar os clubes na reta final dos campeonatos nacionais. “Optamos por convocar até um atleta de cada clube brasileiro, com exceção dos postulantes ao título”, justificou ele.

Entre os 26 convocados, Ancelotti convocou quatro estreantes: zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, André Luiz, do Corinthians, Marlon Gomes e Alisson Santana, do Shakhtar Donetsk, e Allan, do Manchester City. Destaques da nova geração, Endrick e Estêvão foram convocados pelo treinador da seleção, apesar de terem pouca minutagem em seus clubes.

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No dia 14 de novembro, a canarinho enfrenta a seleção do Japão no Estádio Nacional de Singapura, às 7h15 (horário de Brasília). No dia 17, enfrentará os donos da casa no mesmo estádio às 7h.

Confira a lista de convocados:

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Goleiros

Bento (Al-Nassr)

Lucas Perri (Torino)

Pedro Morisco (Coritiba)

Defensores

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Arthur Dias (Athletico-PR)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Jair Cunha (Nottingham Forest)

Jonathan Jesus (Cruzeiro)

Vanderson (Mônaco)

Vitor Reis (Manchester City)

Wesley (Roma)

Meio-campistas

André Luiz (Corinthians)

Andrey Santos (Manchester United)

Bruno Guimarães (Arsenal)

Danilo (Botafogo)

Gabriel Bontempo (Santos)

João Gomes (Aston Villa)

Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)

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Atacantes

Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)

Allan (Manchester City)

Endrick (Real Madrid)

Estêvão (Chelsea)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinícius Jr. (Real Madrid)

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