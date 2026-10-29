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Esporte

Por que Flamengo e Palmeiras ficaram de fora da convocação da seleção brasileira?

Carlo Ancelotti divulgou os nomes que vão vestir a amarelinha na próxima data Fifa, em novembro

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 15h27 | Atualizado em 29 out 2026, 15h49
Dois jogadores de futebol correm em campo gramado verde, um de camisa azul e outro de camisa amarela com o número 22, enquanto uma torcida lotada em amarelo e verde assiste ao fundo. Uma bola de futebol está à direita.
Samuel Lino, do Flamengo, em amistoso contra na Austrália (Ayush Kumar/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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O técnico Carlo Ancelotti divulgou nesta quinta-feira, 29, a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra o Japão e Singapura na próxima data Fifa, em novembro. A lista deixou de fora, propositalmente, jogadores de Flamengo e Palmeiras, que lideram o campeonato brasileiro.

Durante a coletiva, o diretor de seleções masculina da CBF, Rodrigo Caetano, disse que a escolha foi pensada para não atrapalhar os clubes na reta final dos campeonatos nacionais. “Optamos por convocar até um atleta de cada clube brasileiro, com exceção dos postulantes ao título”, justificou ele.

Entre os 26 convocados, Ancelotti convocou quatro estreantes: zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, André Luiz, do Corinthians, Marlon Gomes e Alisson Santana, do Shakhtar Donetsk, e Allan, do Manchester City. Destaques da nova geração, Endrick e Estêvão foram convocados pelo treinador da seleção, apesar de terem pouca minutagem em seus clubes. 

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No dia 14 de novembro, a canarinho enfrenta a seleção do Japão no Estádio Nacional de Singapura, às 7h15 (horário de Brasília). No dia 17, enfrentará os donos da casa no mesmo estádio às 7h. 

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Confira a lista de convocados: 

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Goleiros

  • Bento (Al-Nassr)
  • Lucas Perri (Torino)
  • Pedro Morisco (Coritiba)

Defensores

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  • Arthur Dias (Athletico-PR)
  • Carlos Augusto (Inter de Milão)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Jair Cunha (Nottingham Forest)
  • Jonathan Jesus (Cruzeiro)
  • Vanderson (Mônaco)
  • Vitor Reis (Manchester City)
  • Wesley (Roma)

Meio-campistas

  • André Luiz (Corinthians)
  • Andrey Santos (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Arsenal)
  • Danilo (Botafogo)
  • Gabriel Bontempo (Santos)
  • João Gomes (Aston Villa)
  • Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)
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Atacantes

  • Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)
  • Allan (Manchester City)
  • Endrick (Real Madrid)
  • Estêvão (Chelsea)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Vinícius Jr. (Real Madrid)

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TAGS:
Amistosos Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti
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