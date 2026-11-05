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Esporte

Por que Danilo, do Botafogo, foi cortado dos últimos amistosos da seleção em 2026

Jogador de 24 anos também foi desfalque nos últimos compromissos do time carioca

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 10h15 | Atualizado em 5 nov 2026, 11h48
Jogador de futebol com dreadlocks, vestindo camisa azul escura e shorts com o número 5, chuta uma bola branca e vermelha em campo verde. Torcida lota as arquibancadas ao fundo
Danilo Santos, do Botafogo, em amistoso da seleção contra a Austrália no final de setembro. (Montanna Bailey/Getty Images)
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Por que Danilo, do Botafogo, foi cortado dos últimos amistosos da seleção em 2026 Priorize VEJA no Google

Uma dos destaques da nova geração, o volante Danilo Santos, do Botafogo, foi cortado da convocação da seleção brasileira para os últimos amistosos do ano contra Japão e Singapura, marcados para novembro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a desconvocação na noite de quarta-feira, 4, devido a uma lesão no músculo adutor da coxa direita do atleta. O técnico Carlo Ancelotti decidiu não chamar outro nome para ocupar a vaga.

O problema físico já havia afastado Danilo dos últimos compromissos do Botafogo. O jogador começou a sentir dores durante o duelo com o Internacional, em 24 de outubro, e também ficou fora do confronto contra o Remo. Pouco antes da desconvocação, o time carioca havia comunicado a lesão do jogador e o desfalque na partida contra o Atlético-MG no Brasileirão.

Os amistosos serão os últimos compromissos da Seleção na temporada. O Brasil enfrenta o Japão em 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília), e Singapura no dia 17, às 7h. As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura. Confira a convocação completa.

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