Por que Danilo, do Botafogo, foi cortado dos últimos amistosos da seleção em 2026
Jogador de 24 anos também foi desfalque nos últimos compromissos do time carioca
Uma dos destaques da nova geração, o volante Danilo Santos, do Botafogo, foi cortado da convocação da seleção brasileira para os últimos amistosos do ano contra Japão e Singapura, marcados para novembro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a desconvocação na noite de quarta-feira, 4, devido a uma lesão no músculo adutor da coxa direita do atleta. O técnico Carlo Ancelotti decidiu não chamar outro nome para ocupar a vaga.
O problema físico já havia afastado Danilo dos últimos compromissos do Botafogo. O jogador começou a sentir dores durante o duelo com o Internacional, em 24 de outubro, e também ficou fora do confronto contra o Remo. Pouco antes da desconvocação, o time carioca havia comunicado a lesão do jogador e o desfalque na partida contra o Atlético-MG no Brasileirão.
Os amistosos serão os últimos compromissos da Seleção na temporada. O Brasil enfrenta o Japão em 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília), e Singapura no dia 17, às 7h. As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura. Confira a convocação completa.