Por que Danilo, do Botafogo, foi cortado dos últimos amistosos da seleção em 2026

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O volante Danilo Santos, do Botafogo, foi cortado da seleção brasileira para os amistosos de novembro contra Japão e Singapura. A CBF anunciou a desconvocação devido a uma lesão no músculo adutor da coxa direita. O técnico Carlo Ancelotti optou por não convocar um substituto, impactando os próximos compromissos da equipe nacional e do clube.

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Uma dos destaques da nova geração, o volante Danilo Santos, do Botafogo, foi cortado da convocação da seleção brasileira para os últimos amistosos do ano contra Japão e Singapura, marcados para novembro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a desconvocação na noite de quarta-feira, 4, devido a uma lesão no músculo adutor da coxa direita do atleta. O técnico Carlo Ancelotti decidiu não chamar outro nome para ocupar a vaga.

O problema físico já havia afastado Danilo dos últimos compromissos do Botafogo. O jogador começou a sentir dores durante o duelo com o Internacional, em 24 de outubro, e também ficou fora do confronto contra o Remo. Pouco antes da desconvocação, o time carioca havia comunicado a lesão do jogador e o desfalque na partida contra o Atlético-MG no Brasileirão.

Os amistosos serão os últimos compromissos da Seleção na temporada. O Brasil enfrenta o Japão em 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília), e Singapura no dia 17, às 7h. As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura. Confira a convocação completa.