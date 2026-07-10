Por que clube vetou zagueiro da Bélgica de enfrentar a Espanha na Copa?

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O zagueiro belga Zeno Debast está fora das quartas de final da Copa do Mundo contra a Espanha. Seu clube, o Sporting, o vetou por lesão muscular, contrariando a avaliação da equipe médica da seleção belga e da FIFA. A decisão polêmica agrava os desfalques da Bélgica para o confronto decisivo.

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O belga Zeno Debast não estará disponível para as quartas de final entre Bélgica e Espanha nesta sexta, 10, às 16h (horário de Brasília). O zagueiro foi vetado pelo seu clube, o Sporting, de Portugal, para a disputa para não agravar uma lesão muscular. A decisão vai na direção contrária da equipe médica da seleção belga, que o tinha liberado para o confronto.

Debast, de 22 anos, não foi relacionado para as quatro primeiras partidas da Bélgica na Copa do Mundo (fase de grupos + 16 avos de final). Nas oitavas de final, ele esteve disponível no banco de reservas, mas o técnico Rudi Garcia não o colocou em campo contra os Estados Unidos. A decisão do Sporting visa não correr riscos de agravamento da lesão do seu atleta, com quem tem contrato até junho de 2029

“Zeno Debast está fora das quartas de final. Seu clube, o Sporting de Lisboa, informou ao jogador que não o considera clinicamente apto a participar. Isso contrasta com a avaliação feita pela equipe médica dos ‘Red Devils’ e pelos órgãos de seguro da FIFA, que haviam dado o sinal verde”, diz comunicado da Federação Belga de Futebol ao site Sporza, da Bélgica.

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Além do zagueiro, o treinador Rudi Garcia não contará com o volante Amadou Onana, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito nas oitavas de final.

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