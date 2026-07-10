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Esporte

Por que clube vetou zagueiro da Bélgica de enfrentar a Espanha na Copa?

Zeno Debast não recebeu aval do Sporting e não estará disponível para as quartas de final nesta sexta, às 16h

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 10h20
Homem jovem com barba e cabelo curto, vestindo uma camisa de futebol vermelha com detalhes amarelos e pretos, segurando o escudo da Bélgica no peito, em fundo roxo
Zeno Debast, jogador da Bélgica na Copa do Mundo — ainda não entrou em campo (Steph Chambers - FIFA/FIFA/Getty Images)
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O belga Zeno Debast não estará disponível para as quartas de final entre Bélgica e Espanha nesta sexta, 10, às 16h (horário de Brasília). O zagueiro foi vetado pelo seu clube, o Sporting, de Portugal, para a disputa para não agravar uma lesão muscular. A decisão vai na direção contrária da equipe médica da seleção belga, que o tinha liberado para o confronto.

Debast, de 22 anos, não foi relacionado para as quatro primeiras partidas da Bélgica na Copa do Mundo (fase de grupos + 16 avos de final). Nas oitavas de final, ele esteve disponível no banco de reservas, mas o técnico Rudi Garcia não o colocou em campo contra os Estados Unidos. A decisão do Sporting visa não correr riscos de agravamento da lesão do seu atleta, com quem tem contrato até junho de 2029

“Zeno Debast está fora das quartas de final. Seu clube, o Sporting de Lisboa, informou ao jogador que não o considera clinicamente apto a participar. Isso contrasta com a avaliação feita pela equipe médica dos ‘Red Devils’ e pelos órgãos de seguro da FIFA, que haviam dado o sinal verde”, diz comunicado da Federação Belga de Futebol ao site Sporza, da Bélgica.

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Além do zagueiro, o treinador Rudi Garcia não contará com o volante Amadou Onana, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito nas oitavas de final.

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