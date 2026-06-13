Por que Brasil x Marrocos está entre os jogos mais procurados da Copa

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A estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 contra Marrocos é um dos jogos com maior venda de ingressos, superando até a final em camarotes VIP. Isso reflete uma tendência de torcedores buscarem uma “experiência completa”, não apenas o jogo. O forte engajamento sul-americano também se destaca, reforçando a paixão pelo futebol.

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A estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 contra Marrocos, que acontece neste sábado, 13, em New Jersey, está entre as partidas que tiveram mais ingressos vendidos da competição, com 75 mil entradas negociadas antecipadamente. Só fica atrás apenas da grande final do torneio e do jogo de abertura entre México x África do Sul, que abriu a competição nesta quinta-feira, 11, no Estádio da Cidade do México, com 80.824 torcedores.

Mais do que isso, o confronto entre brasileiros e marroquinos é, até o momento, o duelo com o maior número de ingressos vendidos de camarotes, chamados pela Fifa de categoria hospitality, superando até mesmo a final da competição. Os números de bilhetes negociados não são divulgados pela entidade.

Além dos três confrontos citados acima, estão entre os jogos com ingressos mais vendidos: Colômbia x Portugal (Miami), Brasil x Escócia (Miami), México x Coreia do Sul (Guadalajara) e Equador x Alemanha (Estádio de Nova York/Nova Jersey).

“Os números mostram que o torcedor não busca apenas assistir ao jogo, mas viver uma experiência completa. O público está disposto a investir em conforto, serviços diferenciados e momentos exclusivos. O futebol continua sendo o grande atrativo, mas a experiência ao redor do evento se tornou um fator decisivo para muitos fãs”, afirma Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa especializada em ambientes premiums, que possui camarotes em dez estádios brasileiros.

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Os números mostram que o futebol deixou de competir apenas pela atenção do torcedor e passou a disputar espaço dentro da indústria do entretenimento. Quem vai ao estádio hoje busca emoção, conveniência, conforto e experiências memoráveis. “O sucesso das áreas de hospitality nesta Copa do Mundo confirma uma tendência global que vemos há anos em mercados mais maduros. O torcedor está disposto a investir mais quando percebe valor na experiência oferecida. Para clubes, federações e arenas, essa evolução abre um enorme potencial de geração de receita e fortalecimento do relacionamento com seus fãs”, explica Robson Carlo, sócio-fundador da FutebolCard, plataforma líder em gestão de venda de ingressos em arenas esportivas.

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Também chama a atenção o bom número de ingressos vendidos em jogos de países sul-americanos; além do Brasil, aparecem no Top-10 os duelos de Equador e Colômbia. A venda para as partidas da Argentina também teve boa frequência.

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“Nenhum país do mundo recebeu tantas pessoas, de tantos países diferentes, desde a sua independência, e não seria diferente no maior evento esportivo do mundo. A Copa de 1994 foi um marco na história do torneio, e essa será também. Vão mais uma vez mostrar que nenhum país pode acolher tantos, se tantos lugares, quanto eles”, analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

Os bons números da América do Sul na busca por ingressos para a Copa do Mundo não é apenas paixão esportiva — é um fenômeno de comportamento de consumo. Futebol, aqui, é identidade cultural, pertencimento e investimento emocional de longo prazo. “O torcedor sul-americano atravessa fronteiras e transforma a Copa em prioridade financeira, porque assistir a Seleção no Mundial é viver um ativo simbólico que não se repete”, aponta Bruno Brum, CMO da Agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

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Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply, empresa de tecnologias para clubes, arenas e estádios de futebol na América do Sul, complementa: “Fizemos a operação de eventos como Copa América e Libertadores e sabemos a força e a paixão que o povo sul-americano tem pelo futebol. Até mesmo na Copa de Clubes da Fifa, em 2025, nos EUA, vimos uma participação bastante ativa de brasileiros e argentinos nos confrontos. No Mundial de 2026, assim como acontece sempre, não será diferente, e a presença de fortes comunidades latinas nos locais da Copa também fazem com que a procura pelo torcedor seja maior, como tem se comprovado”.