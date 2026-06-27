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Esporte

Por que a vitória pode não ser a melhor escolha em Áustria x Argélia?

Seleções disputam segunda colocação do grupo J, mas ganhar significa encarar a Espanha na próxima fase

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2026, 21h37 | Atualizado em 27 jun 2026, 21h47
Jogadores de futebol masculinos, a maioria com barba, usando uniformes brancos com listras verdes e vermelhas, em campo. Alguns estão em pé, outros curvados, todos olhando para a direita com expressões focadas
Seleção da Argélia na Copa do Mundo (Erin Chang/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Por que a vitória pode não ser a melhor escolha em Áustria x Argélia? Priorize VEJA no Google

Argélia e Áustria se enfrentam neste sábado, 27, às 23h (horário de Brasília) no estádio de Kansas, nos Estados Unidos. No jogo válido pela última rodada do grupo J, está em disputa a segunda colocação do grupo, pois a Argentina já está classificada em primeiro lugar à frente das duas seleções. No entanto, a partida pode se tornar um novo “jogo da vergonha” já que sair sem a vitória pode ser a melhor opção.

O grupo J chega para a terceira rodada com a Argentina na liderança com seis pontos, a Áustria na segunda colocação com três pontos e zerada em saldo de gols; na terceira colocação, a Argélia também tem os mesmos três pontos, mas menos dois de saldo; na lanterna, a Jordânia está zerada em pontos.

A Argentina classificada em primeiro lugar enfrentará Cabo Verde, segundo colocado do grupo H.

A segunda colocada enfrenta na fase de 16 avos de final a primeira colocada do grupo H que é a Espanha

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Já a terceira colocada pode enfrentar a Bélgica (1ª do grupo G), a Suíça (1ª do grupo B) ou a Inglaterra, (1ª do grupo L).

O empate manteria as posições como estão, e portanto, a Áustria cruzaria com a Espanha, atual campeã da Eurocopa e segunda colocada no ranking da Fifa, enquanto a Argélia teria um caminho “mais fácil” contra outras seleções. Se perder, a Áustria ainda pode se classificar como terceira colocada no saldo de gols, mas precisará combinar se a Argélia  irá buscar os três pontos.

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Apesar da possibilidade de classificação sem vitória, o técnico da Argélia, Vladmir Petkovic não considera entregar o resultado: “Não se pode pensar nisso no futebol, é preciso enfrentar o rival com muita vontade de ganhar. Depois do jogo veremos, mas primeiro temos que merecer a classificação, e ganhar o jogo é a coisa mais importante”, disse em coletiva de imprensa pré-jogo.

Vingança histórica

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Atual terceira colocada, a Argélia está na vantagem se a ideia é fugir da Espanha e se forçar o resultado favorável (empate ou derrota) propositalmente pode também aplicar uma vingança histórica que originou a regra da Fifa de jogos simultâneos na terceira rodada.

Na Copa do Mundo de 1982, Alemanha Ocidental e Áustria protagonizaram o apelidado “jogo da vergonha” em que o placar de 1 a 0 para os alemães garantiu as vizinhas europeias na próxima fase e eliminou a Argélia.

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TAGS:
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