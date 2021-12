Por Peng Shuai, WTA suspende torneios de tênis na China

Embora a tenista chinesa Peng Shuai, ex-número um do mundo no ranking de duplas, tenha reaparecido e até falado com autoridades do esporte. ainda pairam dúvidas sobre bem-estar e segurança da atleta. Foi isso que levou a Associação de Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês) a suspender torneios na China.

“Não vejo como posso pedir aos nossos atletas para competir lá, quando Peng Shuai não tem permissão para se comunicar livremente e aparentemente foi pressionada a contradizer sua alegação de agressão sexual”, disse em comunicado o presidente-executivo da WTA, Steve Simon.

No dia 2 de novembro, Peng publicou uma denúncia em suas redes sociais alegando que o ex-vice-primeiro-ministro da China Zhang Gaoli a havia assediado sexualmente. Depois disso, os posts foram apagados, o assunto proibido e ela praticamente sumiu, tornando-se um assunto de preocupação internacional por quase três semanas.

“With the full support of the WTA Board of Directors, I am announcing the immediate suspension of all WTA tournaments in China, including Hong Kong.” — wta (@WTA) December 1, 2021

Até que, em 21 de novembro, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, teve uma videochamada de 30 minutos com Peng durante a qual ela garantiu que estava segura e na companhia da família e de amigos. Simon disse que a decisão de suspender os torneios na China teve total apoio do Conselho de Administração da WTA, porque não está convencido de que tudo está bem com a tenista chinesa.