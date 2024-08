Por muito pouco, em outubro de 1964, a delegação do Brasil não embarcou para Tóquio

Em 31 de março de 1964, o país tinha sofrido um golpe militar, com a deposição de João Goulart. No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, um oficial de plantão que pedia os documentos viu que o treinador da equipe de boxe era Waldemar Zumbano, tio de Eder Jofre, notório militante do Partido Comunista – que tinha sido preso em abril durante alguns dias. Foi dada uma ordem de prisão a Zumbano. O que houve depois foi corajoso.