Por Montillo, Corinthians poderia pagar R$ 14,5 milhões mais Jorge Henrique

Destaque do Cruzeiro, o armador Montillo constantemente é alvo de especulações para deixar o time da Toca da Raposa. Nesta sexta-feira, surgiu a informação que o Corinthians, próximo adversário da Raposa na sequência do Campeonato Brasileiro, estaria disposto a desembolsar cerca de R$ 14,5 milhões mais os direitos do atacante Jorge Henrique para ter o jogador celeste.

O diretor de comunicação do Cruzeiro, Guilherme Mendes, se apressou em negar a saída do atleta do time mineiro. ‘Em Salvador, ele foi entrevistado por várias pessoas para falar disso e negou. O Cruzeiro não recebeu nenhuma proposta por nenhum jogador. O Cruzeiro não vai falar de negociação antes do fim do Campeonato Brasileiro’, declarou.

Apesar de afirmar que não recebeu proposta do Corinthians por Montillo, pessoas ligadas ao clube, confirmam que o Cruzeiro aceitaria vender o argentino por 14 milhões de euros, valor que nenhum time brasileiro ou do exterior ofereceu até o momento. 80% dos direitos econômicos de Montillo pertencem ao Cruzeiro, enquanto os 20% restantes são do banco BMG.

Além de ter o nome envolvido em especulações, Montillo convive com o Cruzeiro em situação ruim no Campeonato Brasileiro e ainda tem que administrar um drama familiar com o filho Santino, de apenas um ano e sete meses, que nesta sexta-feira foi internado com urgência, em um hospital de Belo Horizonte, para cirurgia no intestino.