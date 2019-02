Por Londres, reservas aguardam chance na seleção

Por AE

Washington – A série de quatro amistosos do Brasil, iniciada com as vitórias sobre Dinamarca e Estados Unidos, será fundamental para o técnico Mano Menezes definir a lista de convocados para o torneio de futebol da Olimpíada. Esperançosos em ir para Londres, jogadores que foram reservas nos dois primeiros compromissos esperam ser utilizados diante de México e Argentino para convencer o treinador a chamá-los para os Jogos.

“Quando a gente fica ali no banco, sempre espera uma oportunidade para entrar, seja como titular ou entrando durante o jogo. Fizemos dois jogos bons, as coisas vão acontecendo aos poucos. O principal é estar preparado para não ser pego de surpresa quando a chance surgir”, disse o zagueiro Bruno Uvini.

A opinião foi compartilhada pelo lateral-esquerdo Alex Sandro, que não esconde o desejo de disputar a Olimpíada. “Todo jogo é um teste, que precisamos aproveitar para aparecer nas próximas convocações. Mas o que espero é uma nova chance e ir para a Olimpíada”, declarou.

Após vencer a Dinamarca por 3 a 1 e os Estados Unidos por 4 a 1, a seleção brasileira volta a jogar neste domingo diante do México, às 16h06, em Dallas. Depois, a equipe vai enfrentar a Argentina no dia 9 de junho, também a partir das 16h06.