Policiais americanos trocam empurrões com seleção egípcia

A delegação do Egito discutiu e trocou empurrões com um policial americano no aeroporto – enquanto os jogadores tiravam foto com a torcida. A seleção também foi barrada na cidade de Seattle após vencer a Nova Zelândia.

Comandados pelo craque Mohamed Salah, os egípcios enfrentam a Austrália na tarde desta sexta-feira, 3, às 15h, em partida válida pela fase de 16 avos. Veja as escalações.

Quem avançar enfrenta a Argentina de Messi ou Cabo Verde de Vozinha nas quartas da Copa do Mundo de 2026. Todas elas podem ser adversárias da seleção brasileira em uma eventual semifinal.

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